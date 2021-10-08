Додано: Суб 09 жов, 2021 15:50

Flamingo написав: mustbe написав: vadymbanker написав: [quote="mustbe"]

Один из лучших в Украине - это сколько, если не секрет ? [quote="mustbe"]Один из лучших в Украине - это сколько, если не секрет ? Чего ты такой злой? Чего ты такой злой?

"Один из лучших" - это слова, вода.

Интересуют конкретные цифры "Один из лучших" - это слова, вода.Интересуют конкретные цифры

Просто вы судите из того как к вам банк относится, а Вадим из того как к нему. Если бы вам к примеру сделали персональное обслуживание по каждому чиху и добавили льгот по каким-нибудь премиалкам, покупке ОВГЗ и т.п. то может быть и вы топили бы за банк и называли его продукты лучшими. Наверняка там есть и впрям хорошие банковские продукты. Просто они не предлагаются широкому кругу клиентов. Для остальных же он просто ощАД, вне зависимости от вашего доброго или злого настроения[/quote]Спасибо за позицию. Но это не так, просто хорошие тарифы, на разные продукты, если их изучить и понять как ими пользоваться.Подсказка, межбанк…