ну вот прям три банка у нас осталось ... про банк пороха ещё забыли.
А так да - больше банков нет, остался один Ощад
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 09 жов, 2021 14:41
ну вот прям три банка у нас осталось ... про банк пороха ещё забыли.
А так да - больше банков нет, остался один Ощад
Додано: Суб 09 жов, 2021 14:59
Просто вы судите из того как к вам банк относится, а Вадим из того как к нему. Если бы вам к примеру сделали персональное обслуживание по каждому чиху и добавили льгот по каким-нибудь премиалкам, покупке ОВГЗ и т.п. то может быть и вы топили бы за банк и называли его продукты лучшими. Наверняка там есть и впрям хорошие банковские продукты. Просто они не предлагаются широкому кругу клиентов. Для остальных же он просто ощАД, вне зависимости от вашего доброго или злого настроения
Додано: Суб 09 жов, 2021 15:10
Никак он ко мне не относится, не имею с ним дел очень давно.
Просто покоробила фраза, что ощад предоставляет "одни из лучших" тарифов по Украине.
Очевидно же, что это явная ложь.
Сакральное предназначение ощада - доить, гнобить и щемить пенсов.
Предоставлять "одни из лучших" тарифов - ему точно не надо
Додано: Суб 09 жов, 2021 15:37
Re: Ощадбанк
Правда один из лучших, для меня лучшие тарифы, есть с чем сравнить. Сервис крайне плохой, но мне он не нужен, мне нужны тарифы по банковским продуктам. Ввод/вывод прежде всего! И желательно чтоб банк имел больше трёх отделений в городе и не был на грани ВА.
Додано: Суб 09 жов, 2021 15:38
Ощадбанк
Вы пенсионер?
Напишите мне в личку, хочу вам кое что объяснить.
Додано: Суб 09 жов, 2021 15:50
Re: Ощадбанк
Просто вы судите из того как к вам банк относится, а Вадим из того как к нему. Если бы вам к примеру сделали персональное обслуживание по каждому чиху и добавили льгот по каким-нибудь премиалкам, покупке ОВГЗ и т.п. то может быть и вы топили бы за банк и называли его продукты лучшими. Наверняка там есть и впрям хорошие банковские продукты. Просто они не предлагаются широкому кругу клиентов. Для остальных же он просто ощАД, вне зависимости от вашего доброго или злого настроения [/quote]Спасибо за позицию. Но это не так, просто хорошие тарифы, на разные продукты, если их изучить и понять как ими пользоваться.
Подсказка, межбанк…
Додано: Суб 09 жов, 2021 18:37
Якщо любите 5 разів на місяць вичитувати у нових тарифах лазівки для обходу комісій, відсотків, абонплат та інших поборів, то тут тарифи Ощаду дійсно поза конкуренцією. Мені задається, що так часто свої пазли не оновлює жоден інший банк.
Додано: Суб 09 жов, 2021 19:08
До речі, з 1.11 нові тарифи. Хтось розбирався, якісь нові подлянки чи покращення є?
Додано: Суб 09 жов, 2021 20:42
Ferlakur
От наприклад viewtopic.php?p=5311316#p5311316
Додано: Суб 09 жов, 2021 21:44
Re: Ощадбанк
просто Ощад (то ли исторически-ригидно, то ли уверовав в поддержку своих клиентов-"буратин", рассчитывающих на 100% защиту вкладов от государства) выстраивает свою ЯВНО НЕ клиент-ориентированную политику (и по тарифам, и по тех.поддержке) как будто ему в Украине валюта нафик не нужна, как дочкам зап. банков (да и за клиента с грн. - борьбы не ощущаю). Так что очередная смена тарифов (судя по отрывочной информации - направленная на банальное щипачество мелочи по карманам своих клиентов, напр., изменением оплаты за информирование) - явно не последняя, банк вынужден будет спохватиться после того как и его запихнут в ФГВ (отказав в гарантировании вкладов со стороны государства) и "буратины" побегут со своими сольдо из него несмотря на якобы "лучшие тарифы" и изЮмительный сервис (в попытках прорваться в отделение через толпу пенсов на ступеньках) и такую же он-лайн тех.поддержку!
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