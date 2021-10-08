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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 09 жов, 2021 21:56
Re: Ощадбанк
Кстати, умиляет Укрпочта, как они разобрались с очередями, расширили график своей работы, наводят порядок с сетке отделений, строя планы по проникновению в фин. рынок (банковский сектор), набрав в штат молодежи (на примере ближайших отделений). Какой банковский продукт, интересно предложат они своим клиентам, прикупив банковскую лицензию, положат ли Ощад "на лопатки"?!
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