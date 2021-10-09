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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 09 жов, 2021 21:56
Кстати, умиляет Укрпочта, как они разобрались с очередями, расширили график своей работы, наводят порядок с сетке отделений, строя планы по проникновению в фин. рынок (банковский сектор), набрав в штат молодежи (на примере ближайших отделений). Какой банковский продукт, интересно предложат они своим клиентам, прикупив банковскую лицензию, положат ли Ощад "на лопатки"?!
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Миша-клиент
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Додано: Нед 10 жов, 2021 00:02
Миша-клиент написав:
как будто ему в Украине валюта нафик не нужна
Вона вже нікому не потрібна. Не лише дочки, а й відверті смітники приймають долар на депо під відсоток близький до матрацу, а з євро взагалі почали виганяти втришия.
Миша-клиент написав:
банк вынужден будет спохватиться
От за кого не треба переживати, так це за Ощад. Винесе населення вклади вклади - докапіталізують з податків, рефінансують з податків, а потім ще з цього випишуть премії. Який сенс рипатися?
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klug
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Додано: Нед 10 жов, 2021 08:22
Eugen79 написав:
З 01.11.2021 вартість послуги інформування (направлення повідомлень/виписок по здійсненим операціям по рахунку через один з обраних каналів інформування), за місяць за кожну картку:
- у вигляді e-mail-повідомлень не тарифікується
- у вигляді Push-повідомлень не тарифікується
- у вигляді Viber-повідомлень 7 грн.
- у вигляді СМС-повідомлень 10 грн.
Это по всем продуктам?
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Ferlakur
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Додано: Нед 10 жов, 2021 09:48
Ferlakur написав: Eugen79 написав:
З 01.11.2021 вартість послуги інформування (направлення повідомлень/виписок по здійсненим операціям по рахунку через один з обраних каналів інформування), за місяць за кожну картку:
- у вигляді e-mail-повідомлень не тарифікується
- у вигляді Push-повідомлень не тарифікується
- у вигляді Viber-повідомлень 7 грн.
- у вигляді СМС-повідомлень 10 грн.
Это по всем продуктам?
Да, в том числе и по пакету Мiй Комфорт.
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vadymbanker
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