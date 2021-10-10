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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1847184818491850

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 507
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
152
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
28%
140
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
106
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 507
Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 21:56

Re: Ощадбанк

Кстати, умиляет Укрпочта, как они разобрались с очередями, расширили график своей работы, наводят порядок с сетке отделений, строя планы по проникновению в фин. рынок (банковский сектор), набрав в штат молодежи (на примере ближайших отделений). Какой банковский продукт, интересно предложат они своим клиентам, прикупив банковскую лицензию, положат ли Ощад "на лопатки"?!
Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 00:02

  Миша-клиент написав:как будто ему в Украине валюта нафик не нужна

Вона вже нікому не потрібна. Не лише дочки, а й відверті смітники приймають долар на депо під відсоток близький до матрацу, а з євро взагалі почали виганяти втришия.
  Миша-клиент написав:банк вынужден будет спохватиться

От за кого не треба переживати, так це за Ощад. Винесе населення вклади вклади - докапіталізують з податків, рефінансують з податків, а потім ще з цього випишуть премії. Який сенс рипатися?
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 08:22

  Eugen79 написав:З 01.11.2021 вартість послуги інформування (направлення повідомлень/виписок по здійсненим операціям по рахунку через один з обраних каналів інформування), за місяць за кожну картку:
- у вигляді e-mail-повідомлень не тарифікується
- у вигляді Push-повідомлень не тарифікується
- у вигляді Viber-повідомлень 7 грн.
- у вигляді СМС-повідомлень 10 грн.

Это по всем продуктам?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 09:48

Re: Ощадбанк

Ferlakur написав:
  Eugen79 написав:З 01.11.2021 вартість послуги інформування (направлення повідомлень/виписок по здійсненим операціям по рахунку через один з обраних каналів інформування), за місяць за кожну картку:
- у вигляді e-mail-повідомлень не тарифікується
- у вигляді Push-повідомлень не тарифікується
- у вигляді Viber-повідомлень 7 грн.
- у вигляді СМС-повідомлень 10 грн.

Это по всем продуктам?
Да, в том числе и по пакету Мiй Комфорт.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 12:32

А как с смс на Пуш перейти?
demichh
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 14:03

Re: Ощадбанк

demichh, насколько я понял, то SMS должны быть включены и включить в приложении приём PUSH.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 15:20

Re: Ощадбанк

Пока никто ничего толком не знает. Надо дождаться 1 ноября, когда вступят новые тарифы.
Stringer
 
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