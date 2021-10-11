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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 жов, 2021 06:57
demichh написав:
Можно моб приложением пользоваться. Но у меня там всё по нулям.
Вход по отпечатку? А если вэб?
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