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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1848184918501851

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 507
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
152
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
28%
140
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
106
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 507
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 06:57

  demichh написав:Можно моб приложением пользоваться. Но у меня там всё по нулям.

Вход по отпечатку? А если вэб?
Bosstone
 
Повідомлень: 2025
З нами з: 21.04.10
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  #<1 ... 1848184918501851
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