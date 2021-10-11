Вход по отпечатку? А если вэб?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 жов, 2021 06:57
Додано: Вів 12 жов, 2021 11:14
Будьте обережні з кредиткою від Ощадбанка. Такого раніше не було.
Наразі якщо на ваших картках стоять ліміти(або не вистачає коштів), а ви, наприклад, оплачуєте комуналку то Ощад24 автоматично списує кошти на кредитній картці. Не допомагає встановлення лімітів та блокування кредитної картки.
П.С. Це ті кредитки які персонал Ощадбанка підсовує в обов'язковому порядку всім хто має картки від Ощада.
Додано: Вів 12 жов, 2021 11:24
Re: Ощадбанк
никогда не покупайте в Ощадбанке валюту, она у них всегда потрепанная/ветхая, обратно потом тяжело сдать, приходится искать где примут с 10% дисконтом(
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