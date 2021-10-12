RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Ощадбанк

Ощадбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1848184918501851

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 507
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
152
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
28%
140
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
106
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 507
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 06:57

  demichh написав:Можно моб приложением пользоваться. Но у меня там всё по нулям.

Вход по отпечатку? А если вэб?
Bosstone
 
Повідомлень: 2027
З нами з: 21.04.10
Подякував: 721 раз.
Подякували: 250 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 11:14

Будьте обережні з кредиткою від Ощадбанка. Такого раніше не було.
Наразі якщо на ваших картках стоять ліміти(або не вистачає коштів), а ви, наприклад, оплачуєте комуналку то Ощад24 автоматично списує кошти на кредитній картці. Не допомагає встановлення лімітів та блокування кредитної картки.
П.С. Це ті кредитки які персонал Ощадбанка підсовує в обов'язковому порядку всім хто має картки від Ощада.
wasilla
 
Повідомлень: 10
З нами з: 09.01.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 11:24

Re: Ощадбанк

никогда не покупайте в Ощадбанке валюту, она у них всегда потрепанная/ветхая, обратно потом тяжело сдать, приходится искать где примут с 10% дисконтом(
Пух
 
Повідомлень: 14
З нами з: 12.10.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 19:40

  wasilla написав:Будьте обережні з кредиткою від Ощадбанка. Такого раніше не було.
Наразі якщо на ваших картках стоять ліміти(або не вистачає коштів), а ви, наприклад, оплачуєте комуналку то Ощад24 автоматично списує кошти на кредитній картці. Не допомагає встановлення лімітів та блокування кредитної картки.
П.С. Це ті кредитки які персонал Ощадбанка підсовує в обов'язковому порядку всім хто має картки від Ощада.

Не совсем понятно, в чем проблема. Неужели ощад проводит оплату коммуналки путем перевода со счета, а не путем оплаты картой?
Bosstone
 
Повідомлень: 2027
З нами з: 21.04.10
Подякував: 721 раз.
Подякували: 250 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 19:50

  Bosstone написав:
  wasilla написав:Будьте обережні з кредиткою від Ощадбанка. Такого раніше не було.
Наразі якщо на ваших картках стоять ліміти(або не вистачає коштів), а ви, наприклад, оплачуєте комуналку то Ощад24 автоматично списує кошти на кредитній картці. Не допомагає встановлення лімітів та блокування кредитної картки.
П.С. Це ті кредитки які персонал Ощадбанка підсовує в обов'язковому порядку всім хто має картки від Ощада.

Не совсем понятно, в чем проблема. Неужели ощад проводит оплату коммуналки путем перевода со счета, а не путем оплаты картой?

Проблема в том, шо нарид даже не догадывается, шо у них на карте есть 1..5К кредлимиту, влазят в него и не думают погашать. Вернее он сам гасится с новых поступлений пенсий и т.п., но чаще всего не полностью и народ платит еще и по %% и ток потом прозревает :(
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1026
З нами з: 05.05.21
Подякував: 53 раз.
Подякували: 172 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1848184918501851
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramaz, valya, Кочевник і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (99293)
13.10.2021 20:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.