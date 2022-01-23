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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1856185718581859

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 508
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
154
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
138
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
107
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 508
Повідомлення Додано: Сер 19 січ, 2022 10:34

Re: Ощадбанк

На сайте ощада есть раздел для монетизированных субсидий (те СМС как раз про это). Можно там зарегистрироваться и всё посмотреть. Для этого даже в отделение не надо ходить.
mikos
 
Повідомлень: 172
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Повідомлення Додано: Сер 19 січ, 2022 10:42

  mustbe написав:Человек не является клиентом ощада.
Ему постоянно приходят смски от ощада с какой-то коммуной, вроде такого:
Narah.pilga: 70.70 Zalyshok 0.00
Doplatit: Electryka 364.56
Gaz.post 99.18
H_Voda 44.03
Inshi – nema danyh

Что это ? Какое дело ощаду до коммуны не_клиента ?

Вероятно человеку положена льгота на коммунальные услуги. Например детям войны 25%.Посетите или позвоните в управление соцзащиты и уточните. Такие выплаты можно перевести на другой банк и не зависеть от того как и когда Ощад перечислит коммунальным службам полученную компенсацию льготы.
velvet
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 січ, 2022 15:57

  mustbe написав:Человек не является клиентом ощада.
Ему постоянно приходят смски от ощада с какой-то коммуной, вроде такого:
Narah.pilga: 70.70 Zalyshok 0.00
Doplatit: Electryka 364.56
Gaz.post 99.18
H_Voda 44.03
Inshi – nema danyh

Что это ? Какое дело ощаду до коммуны не_клиента ?


Клиент имеет льготу в безналичной форме, которую Ощад перечисляет одному из поставщиков услуг. За какую услугу и сколько он перечислит заранее неизвестно, поэтому ближе к двадцатому числу приходит такая СМСка, из которой становится ясно, сколько клиент должен доплатить, с учетом льготы, которую Ощад перечислил за одну из предоставленных услуг.

Как по мне, лучше платить в полном объеме, а льготу пусть перечисляют на карточку. Для этого надо написать заявление, уточнив детали в социальной службе.
AlexTk
2
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 січ, 2022 19:30

Если приходит смс из Ощада, значит в нем открыт льготный счет. Распорядителем этих счетов является минсоц и сотрудники Ощада в отделениях доступа к ним не имеют. Для обналичивания льгот в свою районную соц. службу надо принести официальную справку из банка, в котором у Вас счет, с номером счета, на который будут перечислять льготные суммы, и написать заявление. Там у них есть готовая форма, в которую вписать номер счета, дату и роспись. Естественно, иметь паспорт и код.
Если есть задолженность по коммуналу, схема не работает. И вроде заявление раньше можно было подать только после окончания отопительного сезона.
acsir
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 20:58

Re: Ощадбанк

Заканчиваются у пенсов по сроку карты киянина. Хотят перевыпустить. Просят помочь.
СМС информирование за 10грн подключат снова? Или после штрафа АМКУ https://www.epravda.com.ua/news/2021/12/31/681130/ их попустило?
Остались ли в этом банке карточные тарифы без платы за СМС информирование? Для входа в ОщАд24. Просто увидеть начисление подарков к празднику от Кличко. Пересмотрел все тарифы: Мій Кофорт, Мій Рахунок, Моя Картка - у всех СМС информирование За умовами згідно Загальних тарифів СМС - 10грн, Вайбер 7. Пуши -бесплатно.
lel
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 21:07

Re: Ощадбанк

  lel написав:Пересмотрел все тарифы

Гляньте Море еще
Она кредитно-дебетовая, можно без лимита заказать
Там СМС-инфо было нашару
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 21:15

  Amethyst написав:
  lel написав:Пересмотрел все тарифы

Гляньте Море еще
Она кредитно-дебетовая, можно без лимита заказать
Там СМС-инфо было нашару

Уже, похоже- нет. СМС інформування - Згідно з розділом Загальні тарифи. А там все платно.
lel
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 21:29

  lel написав:
  Amethyst написав:
  lel написав:Пересмотрел все тарифы

Гляньте Море еще
Она кредитно-дебетовая, можно без лимита заказать
Там СМС-инфо было нашару

Уже, похоже- нет. СМС інформування - Згідно з розділом Загальні тарифи. А там все платно.

Понятно. Унифицировали :(
Стебутся с пенсов как могут :evil:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 21:37

Re: Ощадбанк

Научил пенсов, что надо Кличковскую помощь снимать до 25 числа. :D Но теперь не знаю состояние счетов. Может в овер начисляли плату за СМС. :mrgreen:
lel
 
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