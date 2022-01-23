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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 19 січ, 2022 10:34
Re: Ощадбанк
На сайте ощада есть раздел для монетизированных субсидий (те СМС как раз про это). Можно там зарегистрироваться и всё посмотреть. Для этого даже в отделение не надо ходить.
Додано: Сер 19 січ, 2022 10:42
Вероятно человеку положена льгота на коммунальные услуги. Например детям войны 25%.Посетите или позвоните в управление соцзащиты и уточните. Такие выплаты можно перевести на другой банк и не зависеть от того как и когда Ощад перечислит коммунальным службам полученную компенсацию льготы.
Додано: Сер 19 січ, 2022 15:57
Клиент имеет льготу в безналичной форме, которую Ощад перечисляет одному из поставщиков услуг. За какую услугу и сколько он перечислит заранее неизвестно, поэтому ближе к двадцатому числу приходит такая СМСка, из которой становится ясно, сколько клиент должен доплатить, с учетом льготы, которую Ощад перечислил за одну из предоставленных услуг.
Как по мне, лучше платить в полном объеме, а льготу пусть перечисляют на карточку. Для этого надо написать заявление, уточнив детали в социальной службе.
Додано: Сер 19 січ, 2022 19:30
Если приходит смс из Ощада, значит в нем открыт льготный счет. Распорядителем этих счетов является минсоц и сотрудники Ощада в отделениях доступа к ним не имеют. Для обналичивания льгот в свою районную соц. службу надо принести официальную справку из банка, в котором у Вас счет, с номером счета, на который будут перечислять льготные суммы, и написать заявление. Там у них есть готовая форма, в которую вписать номер счета, дату и роспись. Естественно, иметь паспорт и код.
Если есть задолженность по коммуналу, схема не работает. И вроде заявление раньше можно было подать только после окончания отопительного сезона.
Додано: Нед 23 січ, 2022 20:58
Re: Ощадбанк
Заканчиваются у пенсов по сроку карты киянина. Хотят перевыпустить. Просят помочь.
СМС информирование за 10грн подключат снова? Или после штрафа АМКУ
Остались ли в этом банке карточные тарифы без платы за СМС информирование? Для входа в ОщАд24. Просто увидеть начисление подарков к празднику от Кличко. Пересмотрел все тарифы: Мій Кофорт, Мій Рахунок, Моя Картка - у всех СМС информирование За умовами згідно Загальних тарифів СМС - 10грн, Вайбер 7. Пуши -бесплатно.
Додано: Нед 23 січ, 2022 21:07
Re: Ощадбанк
Додано: Нед 23 січ, 2022 21:15
Додано: Нед 23 січ, 2022 21:29
Додано: Нед 23 січ, 2022 21:37
Re: Ощадбанк
Научил пенсов, что надо Кличковскую помощь снимать до 25 числа. Но теперь не знаю состояние счетов. Может в овер начисляли плату за СМС.
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