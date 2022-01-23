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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1857185818591860

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 508
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
154
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
138
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
107
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 508
Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 11:52

Re: Ощадбанк

Scholar написав:Коллеги, как сейчас с выдачей долларового нала в ощаде?
Думаю всё впорядке, иначе Минфин и ukr.net уже бы разрывался..
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 17:57

Re: Ощадбанк

Господа, кто подскажет как пенсионную карту пополнить м/б переводом?
если это возможно в Ощаде, конечно
Arien
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 17:59

  Arien написав:Господа, кто подскажет как пенсионную карту пополнить м/б переводом?
если это возможно в Ощаде, конечно

СЭПом?
Ну как всегда, в свойствах карты есть ее ИБАН
+ИНН +ФИО и всьооо
ток с комисс зайдет, кажись -1%... как нецелевые
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 18:06

  lel написав:Заканчиваются у пенсов по сроку карты киянина. Хотят перевыпустить. Просят помочь.
СМС информирование за 10грн подключат снова? Или после штрафа АМКУ https://www.epravda.com.ua/news/2021/12/31/681130/ их попустило?
Остались ли в этом банке карточные тарифы без платы за СМС информирование? Для входа в ОщАд24. Просто увидеть начисление подарков к празднику от Кличко. Пересмотрел все тарифы: Мій Кофорт, Мій Рахунок, Моя Картка - у всех СМС информирование За умовами згідно Загальних тарифів СМС - 10грн, Вайбер 7. Пуши -бесплатно.

Перевыпустил своим, смс не подключили. Перевыпускал по телефону, пришло смс о прибытии карты - прешли получили.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 18:40

  Amethyst написав:
  Arien написав:Господа, кто подскажет как пенсионную карту пополнить м/б переводом?
если это возможно в Ощаде, конечно

СЭПом?
Ну как всегда, в свойствах карты есть ее ИБАН
+ИНН +ФИО и всьооо
ток с комисс зайдет, кажись -1%... как нецелевые


спасибо! а iban не знаю, хочу обнулить мамину карту (докинуть до 100 грн), е-банкинг она не открывала, тащить ее в отделение пока нет возможности

транзитный же по логике должен быть счет?
Arien
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