lel написав:Заканчиваются у пенсов по сроку карты киянина. Хотят перевыпустить. Просят помочь. СМС информирование за 10грн подключат снова? Или после штрафа АМКУ https://www.epravda.com.ua/news/2021/12/31/681130/ их попустило? Остались ли в этом банке карточные тарифы без платы за СМС информирование? Для входа в ОщАд24. Просто увидеть начисление подарков к празднику от Кличко. Пересмотрел все тарифы: Мій Кофорт, Мій Рахунок, Моя Картка - у всех СМС информирование За умовами згідно Загальних тарифів СМС - 10грн, Вайбер 7. Пуши -бесплатно.
Перевыпустил своим, смс не подключили. Перевыпускал по телефону, пришло смс о прибытии карты - прешли получили.
lel написав:Заканчиваются у пенсов по сроку карты киянина. Хотят перевыпустить. Просят помочь. СМС информирование за 10грн подключат снова? Или после штрафа АМКУ https://www.epravda.com.ua/news/2021/12/31/681130/ их попустило? Остались ли в этом банке карточные тарифы без платы за СМС информирование? Для входа в ОщАд24. Просто увидеть начисление подарков к празднику от Кличко. Пересмотрел все тарифы: Мій Кофорт, Мій Рахунок, Моя Картка - у всех СМС информирование За умовами згідно Загальних тарифів СМС - 10грн, Вайбер 7. Пуши -бесплатно.
Перевыпустил своим, смс не подключили. Перевыпускал по телефону, пришло смс о прибытии карты - прешли получили.
+ По телефону не удалось заказать перевыпуск. Нет финансового телефона. Вместо мобильного телефона указан городской номер, который уже поменялся. Прийдется тащить пенсов в отделение два раза. Горячка предложила запись на время в ближайшее отделение. Старый район - огромное колличество пенсов-клиентов. Может так удастся попасть без очереди.