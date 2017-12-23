Оф. пред.
Где можно прочесть условия акции, что при оплате картой МС на 200 грн. получаешь 10 грн на счет мобиильного телефона?
Эта акция для открытых карт в декабре или для всех карт?
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Додано: Суб 23 гру, 2017 11:08
10 грн на мобильный
Оф. пред.
Где можно прочесть условия акции, что при оплате картой МС на 200 грн. получаешь 10 грн на счет мобиильного телефона?
Эта акция для открытых карт в декабре или для всех карт?
Додано: Суб 23 гру, 2017 14:35
Re: А-Банк
abank-client
Есть вопрос
По какой причине мне не могут перевести деньги с карты Монобанка на Карту "Универсальная" ?
Деньги отправляют , и они опять возвращаются в Монобанк
Додано: Суб 23 гру, 2017 18:55
Участие в Акции могут принять дееспособные физические лица, достигшие 18-летнего возраста, как граждане Украины, так и нерезиденты Украины, которые имеют вид на жительство в Украине и является держателями карточек Masterсard (нет значения когда была оформленная карта).
Ознакомиться с условия акции Вы можете по ссылке:
Востаннє редагувалось abank-client в Суб 23 гру, 2017 18:57, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 23 гру, 2017 18:56
У Мони 100к. Я их никогда не выберу. Зачем мне еще поднимать... Мне этих девать некуда.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Суб 23 гру, 2017 20:04
Это не обязательно, что Вы попадете под проверку. Приносим свои извинения, наши специалисты уже взяли в работу данный вопрос, мы делаем все возможное, чтобы решить этот вопрос как можно скорее.
Додано: Суб 23 гру, 2017 20:04
Приносим свои извинения. Мы делаем все возможное, чтобы решить данную ситуацию.
С уважением, команда А-банка.
Додано: Суб 23 гру, 2017 21:11
Додано: Суб 23 гру, 2017 22:42
Так какой картой надо платить чтобы получить пополнение?
По этой ссылке
Однако в условиях акции не сказано ни слова о том что карта обязательно должна быть кредитной. Отсюда вопрос, даже 2:
- если заплатить КДВ - примет такой платеж в акции?
- если ответ на первый вопрос "Да" - какой рукожоп рисовал вышеуказанную картинку, а если ответ "нет" - почему в правилах акции нет ни слова о том, что карта обязательно должна быть "кредитной"?
Додано: Суб 23 гру, 2017 23:03
Похоже что тоже попал на эту "проверку". Пополнил кредитку из монобанка через р2р (5000грн), чтоб погасить задолженность. Пришла смс от Абанка, проверил в А24 - всё ок, баланс увеличился.
А сейчас зашёл проверить ещё раз - баланс на карте без учета этого перевода (уменьшился обратно). Задолженность по кредиту вроде как уменьшилась (но это не точно )
Что это такое?
Всё IMHO
Додано: Суб 23 гру, 2017 23:27
Re: А-Банк
финмон онлайн?
Ну ЛикПей любит для новых карт и клиентов делать проверку 2..3 р2р-перевода
Могут даже звонить в банк-донор, уточнять данные
Похоже, шо Акцент как реально отпочковался от зелёного стал свою базу по контрагентам собирать, делать т.н. белые списки. Прийдётся перетерпеть и эту.. шиизу
... делайте хоть что-нибудь!
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