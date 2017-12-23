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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 831832833834>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 133
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
14
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
47
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 11:08

10 грн на мобильный

Оф. пред.
Где можно прочесть условия акции, что при оплате картой МС на 200 грн. получаешь 10 грн на счет мобиильного телефона?
Эта акция для открытых карт в декабре или для всех карт?
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 14:35

Re: А-Банк

abank-client

Есть вопрос
По какой причине мне не могут перевести деньги с карты Монобанка на Карту "Универсальная" ?
Деньги отправляют , и они опять возвращаются в Монобанк
Уважаемый
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 18:55

  anikola13 написав:Оф. пред.
Где можно прочесть условия акции, что при оплате картой МС на 200 грн. получаешь 10 грн на счет мобиильного телефона?
Эта акция для открытых карт в декабре или для всех карт?


Участие в Акции могут принять дееспособные физические лица, достигшие 18-летнего возраста, как граждане Украины, так и нерезиденты Украины, которые имеют вид на жительство в Украине и является держателями карточек Masterсard (нет значения когда была оформленная карта).
Ознакомиться с условия акции Вы можете по ссылке:
https://a-bank.com.ua/promo-akciya
Востаннє редагувалось abank-client в Суб 23 гру, 2017 18:57, всього редагувалось 1 раз.
abank-client
Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 18:56

  clientage написав:
  Искатель написав:Неожиданно А-банк установил кредитный лимит на "Универсальную", хоть я его об этом и не просил.
Дали сразу 54к. Но мне они не нужны, у меня Моно+Приват+Альфа - больше 200к :) Зачем мне еще? Я и эти никогда не потрачу...
Сижу вот, думаю, что делать: позвонить и отказаться или пусть валяется?

А Вы потратьте именно лимит Акцента, ну там де нет КБ от Мони и Аллы...Глядишь в сл. мес. Моня и предложит загасить нашару долги именно тут, да ещё и лимит у себя подымет :idea:

У Мони 100к. Я их никогда не выберу. Зачем мне еще поднимать... Мне этих девать некуда.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 20:04

  novichok написав:
  abank-client написав:действительно на данный момент есть такие ситуации, когда платеж поступает на проверку и в течении 1-2 дней средства поступают на карту.

Есть желание пополнить ранее открытые столбы. Другой банк - СЭП - Универсальная (100т +95т) - Депозит. Сумма под фонд, я обязательно попадаю под проверку?!


Это не обязательно, что Вы попадете под проверку. Приносим свои извинения, наши специалисты уже взяли в работу данный вопрос, мы делаем все возможное, чтобы решить этот вопрос как можно скорее.
abank-client
Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 20:04

  novichok написав:
  novichok написав:а если не пройдет проверку, тогда куда деваются денюжки?

  abank-client написав:После проверки средства обязательно поступают Вам на карту, без каких-либо исключений :)

зачем тогда людям делать нервы, из-за вредности?


Приносим свои извинения. Мы делаем все возможное, чтобы решить данную ситуацию.
С уважением, команда А-банка.
abank-client
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 21:11

  abank-client написав:Приносим свои извинения. Мы делаем все возможное, чтобы решить данную ситуацию.
С уважением, команда А-банка.

А когда сделаете все возможное сообщите здесь, на форуме, что можно без блокировок заводить денежку?
novichok
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 22:42

Так какой картой надо платить чтобы получить пополнение?

По этой ссылке https://a-bank.com.ua/promo-akciya кроме всего прочего есть такая картинка:
Зображення
Однако в условиях акции не сказано ни слова о том что карта обязательно должна быть кредитной. Отсюда вопрос, даже 2:
- если заплатить КДВ - примет такой платеж в акции?
- если ответ на первый вопрос "Да" - какой рукожоп рисовал вышеуказанную картинку, а если ответ "нет" - почему в правилах акции нет ни слова о том, что карта обязательно должна быть "кредитной"?
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 23:03

Похоже что тоже попал на эту "проверку". Пополнил кредитку из монобанка через р2р (5000грн), чтоб погасить задолженность. Пришла смс от Абанка, проверил в А24 - всё ок, баланс увеличился.
А сейчас зашёл проверить ещё раз - баланс на карте без учета этого перевода (уменьшился обратно). Задолженность по кредиту вроде как уменьшилась (но это не точно :) )

Что это такое? :evil:
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 23:27

Re: А-Банк

  Вкладчик1234 написав:Что это такое?

финмон онлайн? 8)
Ну ЛикПей любит для новых карт и клиентов делать проверку 2..3 р2р-перевода
Могут даже звонить в банк-донор, уточнять данные :mrgreen:
Похоже, шо Акцент как реально отпочковался от зелёного стал свою базу по контрагентам собирать, делать т.н. белые списки. Прийдётся перетерпеть и эту.. шиизу :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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