Вкладчик1234 написав:Похоже что тоже попал на эту "проверку". Пополнил кредитку из монобанка через р2р (5000грн), чтоб погасить задолженность. Пришла смс от Абанка, проверил в А24 - всё ок, баланс увеличился. А сейчас зашёл проверить ещё раз - баланс на карте без учета этого перевода (уменьшился обратно). Задолженность по кредиту вроде как уменьшилась (но это не точно )
clientage написав:Похоже, шо акцент как реально отпочковался от зелёного стал свою базу по контрагентам собирать, делать т.н. белые списки
Я это понимаю так: р2р теперь не зачисляется онлайн. О причинах этого можно догадываться, но не думаю, что это "финмон" Надеюсь завтра увидеть правильные цифры. И надеюсь что банк не выставит проценты за "долг"
Flamingo написав:По этой ссылке https://a-bank.com.ua/promo-akciya кроме всего прочего есть такая картинка: Однако в условиях акции не сказано ни слова о том что карта обязательно должна быть кредитной. Отсюда вопрос, даже 2: - если заплатить КДВ - примет такой платеж в акции? - если ответ на первый вопрос "Да" - какой рукожоп рисовал вышеуказанную картинку, а если ответ "нет" - почему в правилах акции нет ни слова о том, что карта обязательно должна быть "кредитной"?
Та там левой ногой те правила писали
Період і територія проведення Акції 2.1. Акція триватиме з 01 грудня 2017 року по 31 грудня 2017 року включно 2.2. Акція проводиться в 5 (п’ять) етапів 2.2.5. З 27 грудня 2017 року до 04 січня 2018 року включно (надалі – Етап №5)