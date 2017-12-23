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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 831832833834

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 133
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
14
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
47
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 23:29

  Вкладчик1234 написав:Похоже что тоже попал на эту "проверку". Пополнил кредитку из монобанка через р2р (5000грн), чтоб погасить задолженность. Пришла смс от Абанка, проверил в А24 - всё ок, баланс увеличился.
А сейчас зашёл проверить ещё раз - баланс на карте без учета этого перевода (уменьшился обратно). Задолженность по кредиту вроде как уменьшилась (но это не точно :) )

Что это такое? :evil:


завтра все буде ок.
вже проходив це
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 23:30

  clientage написав:Похоже, шо акцент как реально отпочковался от зелёного стал свою базу по контрагентам собирать, делать т.н. белые списки

Я это понимаю так: р2р теперь не зачисляется онлайн. О причинах этого можно догадываться, но не думаю, что это "финмон"
Надеюсь завтра увидеть правильные цифры. И надеюсь что банк не выставит проценты за "долг"
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 03:12

  Flamingo написав:По этой ссылке https://a-bank.com.ua/promo-akciya кроме всего прочего есть такая картинка:
Зображення
Однако в условиях акции не сказано ни слова о том что карта обязательно должна быть кредитной. Отсюда вопрос, даже 2:
- если заплатить КДВ - примет такой платеж в акции?
- если ответ на первый вопрос "Да" - какой рукожоп рисовал вышеуказанную картинку, а если ответ "нет" - почему в правилах акции нет ни слова о том, что карта обязательно должна быть "кредитной"?


Та там левой ногой те правила писали :mrgreen:

Період і територія проведення Акції
2.1. Акція триватиме з 01 грудня 2017 року по 31 грудня 2017 року включно
2.2. Акція проводиться в 5 (п’ять) етапів
2.2.5. З 27 грудня 2017 року до 04 січня 2018 року включно (надалі – Етап №5)
EKO
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  #<1 ... 831832833834
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