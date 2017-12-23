clientage написав:Похоже, шо акцент как реально отпочковался от зелёного стал свою базу по контрагентам собирать, делать т.н. белые списки
Я это понимаю так: р2р теперь не зачисляется онлайн. О причинах этого можно догадываться, но не думаю, что это "финмон" Надеюсь завтра увидеть правильные цифры. И надеюсь что банк не выставит проценты за "долг"
Flamingo написав:По этой ссылке https://a-bank.com.ua/promo-akciya кроме всего прочего есть такая картинка: Однако в условиях акции не сказано ни слова о том что карта обязательно должна быть кредитной. Отсюда вопрос, даже 2: - если заплатить КДВ - примет такой платеж в акции? - если ответ на первый вопрос "Да" - какой рукожоп рисовал вышеуказанную картинку, а если ответ "нет" - почему в правилах акции нет ни слова о том, что карта обязательно должна быть "кредитной"?
Та там левой ногой те правила писали
Період і територія проведення Акції 2.1. Акція триватиме з 01 грудня 2017 року по 31 грудня 2017 року включно 2.2. Акція проводиться в 5 (п’ять) етапів 2.2.5. З 27 грудня 2017 року до 04 січня 2018 року включно (надалі – Етап №5)
Принёс оригинал закончившегося вклада родственного ранее Бегемота Мало, там первоначальная сумма вклада меньше..
Квитанции пополнения вклада Мало, давайте квитанцию о снятии средств в Привате..
Отксерили квитанцию Мало, квитанция о снятии с КДВ Привата, а не с депозитного вклада. В самом договоре нет ни слова о КДВ...
Пришлось идти в отд. Привата и распечатывать годовую архивную выписку по вкладу
По этому поводу говорят:
"Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибёт"
так и с А-банком, глупости нет предела. Вот только интересно это на местном уровне или на уровне руководства банка.
Понимаем, что вы уже потратили много усилий, чтобы открыть депозит в нашем банке. При этом действительно когда Вы открываете депозит на сумму свыше 150 тыс грн, нужен подтверждающий документ（договор, счет-фактура). Приносим свои извинение за неудобства. С уважением, команда А-банка!
Принёс оригинал закончившегося вклада родственного ранее Бегемота Мало, там первоначальная сумма вклада меньше..
Квитанции пополнения вклада Мало, давайте квитанцию о снятии средств в Привате..
Отксерили квитанцию Мало, квитанция о снятии с КДВ Привата, а не с депозитного вклада. В самом договоре нет ни слова о КДВ...
Пришлось идти в отд. Привата и распечатывать годовую архивную выписку по вкладу
По этому поводу говорят:
"Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибёт"
так и с А-банком, глупости нет предела. Вот только интересно это на местном уровне или на уровне руководства банка.
Понимаем, что вы уже потратили много усилий, чтобы открыть депозит в нашем банке. При этом действительно когда Вы открываете депозит на сумму свыше 150 тыс грн, нужен подтверждающий документ（договор, счет-фактура). Приносим свои извинение за неудобства. С уважением, команда А-банка!
abank-client написав:Понимаем, что вы уже потратили много усилий, чтобы открыть депозит в нашем банке. При этом действительно когда Вы открываете депозит на сумму свыше 150 тыс грн, нужен подтверждающий документ（договор, счет-фактура). Приносим свои извинение за неудобства. С уважением, команда А-банка!
А якщо я готівкою тримав ще за царя Гороха, то звідки той документ брати? У вас там чокнуті на всю голову! Нафік нам такий банк і взагалі банківська система? Йдіть нафік...
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Нед 24 гру, 2017 16:17, всього редагувалось 1 раз.
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Принёс оригинал закончившегося вклада родственного ранее Бегемота Мало, там первоначальная сумма вклада меньше..
Квитанции пополнения вклада Мало, давайте квитанцию о снятии средств в Привате..
Отксерили квитанцию Мало, квитанция о снятии с КДВ Привата, а не с депозитного вклада. В самом договоре нет ни слова о КДВ...
Пришлось идти в отд. Привата и распечатывать годовую архивную выписку по вкладу
По этому поводу говорят:
"Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибёт"
так и с А-банком, глупости нет предела. Вот только интересно это на местном уровне или на уровне руководства банка.
Понимаем, что вы уже потратили много усилий, чтобы открыть депозит в нашем банке. При этом действительно когда Вы открываете депозит на сумму свыше 150 тыс грн, нужен подтверждающий документ（договор, счет-фактура). Приносим свои извинение за неудобства. С уважением, команда А-банка!
а якщо відкрити депо на 1000. а потім поповнити на 149000, то буде фінмон? Або відкрити депо на 100к, а через 10 хв другий на 50к?
KIM30 Навіщо принижуватися перед кроліком? Нехай смокче...
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
abank-client написав:Понимаем, что вы уже потратили много усилий, чтобы открыть депозит в нашем банке. При этом действительно когда Вы открываете депозит на сумму свыше 150 тыс грн, нужен подтверждающий документ（договор, счет-фактура). Приносим свои извинение за неудобства. С уважением, команда А-банка!
А якщо я готівкою тримав ще за царя Гороха, то звідки той документ брати? У вас там чокнуті на голову! Нафік нам такий банк і взагалі банківська система? Йдіть нафік...
Козаче, срочно найдите банку за 2дн до ВА, они возьмут на депо неглядя. А через месяц после ВА получите от уважаемого ксиву/картбланш -- квиташку на выплату от понда на оборот всех 200К