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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 832833834835>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 133
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
14
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
47
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 23:30

  clientage написав:Похоже, шо акцент как реально отпочковался от зелёного стал свою базу по контрагентам собирать, делать т.н. белые списки

Я это понимаю так: р2р теперь не зачисляется онлайн. О причинах этого можно догадываться, но не думаю, что это "финмон"
Надеюсь завтра увидеть правильные цифры. И надеюсь что банк не выставит проценты за "долг"
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 03:12

  Flamingo написав:По этой ссылке https://a-bank.com.ua/promo-akciya кроме всего прочего есть такая картинка:
Зображення
Однако в условиях акции не сказано ни слова о том что карта обязательно должна быть кредитной. Отсюда вопрос, даже 2:
- если заплатить КДВ - примет такой платеж в акции?
- если ответ на первый вопрос "Да" - какой рукожоп рисовал вышеуказанную картинку, а если ответ "нет" - почему в правилах акции нет ни слова о том, что карта обязательно должна быть "кредитной"?


Та там левой ногой те правила писали :mrgreen:

Період і територія проведення Акції
2.1. Акція триватиме з 01 грудня 2017 року по 31 грудня 2017 року включно
2.2. Акція проводиться в 5 (п’ять) етапів
2.2.5. З 27 грудня 2017 року до 04 січня 2018 року включно (надалі – Етап №5)
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 14:16

  cds77 написав:
  emeta написав:Отрывал вклад на 150К

Принёс оригинал закончившегося вклада родственного ранее Бегемота
Мало, там первоначальная сумма вклада меньше..

Квитанции пополнения вклада
Мало, давайте квитанцию о снятии средств в Привате..

Отксерили квитанцию
Мало, квитанция о снятии с КДВ Привата, а не с депозитного вклада. В самом договоре нет ни слова о КДВ...

Пришлось идти в отд. Привата и распечатывать годовую архивную выписку по вкладу

По этому поводу говорят:

"Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибёт"


так и с А-банком, глупости нет предела.
Вот только интересно это на местном уровне или на уровне руководства банка.



Понимаем, что вы уже потратили много усилий, чтобы открыть депозит в нашем банке. При этом действительно когда Вы открываете депозит на сумму свыше 150 тыс грн, нужен подтверждающий документ（договор, счет-фактура). Приносим свои извинение за неудобства.
С уважением, команда А-банка!
abank-client
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 14:36

Re: А-Банк

abank-client написав:
  cds77 написав:
  emeta написав:Отрывал вклад на 150К

Принёс оригинал закончившегося вклада родственного ранее Бегемота
Мало, там первоначальная сумма вклада меньше..

Квитанции пополнения вклада
Мало, давайте квитанцию о снятии средств в Привате..

Отксерили квитанцию
Мало, квитанция о снятии с КДВ Привата, а не с депозитного вклада. В самом договоре нет ни слова о КДВ...

Пришлось идти в отд. Привата и распечатывать годовую архивную выписку по вкладу

По этому поводу говорят:

"Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибёт"


так и с А-банком, глупости нет предела.
Вот только интересно это на местном уровне или на уровне руководства банка.



Понимаем, что вы уже потратили много усилий, чтобы открыть депозит в нашем банке. При этом действительно когда Вы открываете депозит на сумму свыше 150 тыс грн, нужен подтверждающий документ（договор, счет-фактура). Приносим свои извинение за неудобства.
С уважением, команда А-банка!
Про счет-фактуру не понял.
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 14:59

Інкогніто
Нужно посадить данный банк на диету, денег не давать.
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 16:13

  abank-client написав:Понимаем, что вы уже потратили много усилий, чтобы открыть депозит в нашем банке. При этом действительно когда Вы открываете депозит на сумму свыше 150 тыс грн, нужен подтверждающий документ（договор, счет-фактура). Приносим свои извинение за неудобства.
С уважением, команда А-банка!

А якщо я готівкою тримав ще за царя Гороха, то звідки той документ брати? У вас там чокнуті на всю голову! :mrgreen: Нафік нам такий банк і взагалі банківська система? Йдіть нафік... :lol:
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Нед 24 гру, 2017 16:17, всього редагувалось 1 раз.
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 16:16

  abank-client написав:
  cds77 написав:
  emeta написав:Отрывал вклад на 150К

Принёс оригинал закончившегося вклада родственного ранее Бегемота
Мало, там первоначальная сумма вклада меньше..

Квитанции пополнения вклада
Мало, давайте квитанцию о снятии средств в Привате..

Отксерили квитанцию
Мало, квитанция о снятии с КДВ Привата, а не с депозитного вклада. В самом договоре нет ни слова о КДВ...

Пришлось идти в отд. Привата и распечатывать годовую архивную выписку по вкладу

По этому поводу говорят:

"Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибёт"


так и с А-банком, глупости нет предела.
Вот только интересно это на местном уровне или на уровне руководства банка.



Понимаем, что вы уже потратили много усилий, чтобы открыть депозит в нашем банке. При этом действительно когда Вы открываете депозит на сумму свыше 150 тыс грн, нужен подтверждающий документ（договор, счет-фактура). Приносим свои извинение за неудобства.
С уважением, команда А-банка!

а якщо відкрити депо на 1000. а потім поповнити на 149000, то буде фінмон?
Або відкрити депо на 100к, а через 10 хв другий на 50к? :oops:
KIM30
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 16:18

KIM30 Навіщо принижуватися перед кроліком? Нехай смокче... :mrgreen:
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 16:18

Мечта идиотофф

  Козак-характерник написав:
  abank-client написав:Понимаем, что вы уже потратили много усилий, чтобы открыть депозит в нашем банке. При этом действительно когда Вы открываете депозит на сумму свыше 150 тыс грн, нужен подтверждающий документ（договор, счет-фактура). Приносим свои извинение за неудобства.
С уважением, команда А-банка!

А якщо я готівкою тримав ще за царя Гороха, то звідки той документ брати? У вас там чокнуті на голову! :mrgreen: Нафік нам такий банк і взагалі банківська система? Йдіть нафік... :lol:

Козаче, срочно найдите банку за 2дн до ВА, они возьмут на депо неглядя. А через месяц после ВА получите от уважаемого ксиву/картбланш -- квиташку на выплату от понда на оборот всех 200К :mrgreen: :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 16:19

Re: А-Банк

  KIM30 написав:а якщо відкрити депо на 1000. а потім поповнити на 149000, то буде фінмон?
Або відкрити депо на 100к, а через 10 хв другий на 50к?


Не о том спрашиваете, там борьба идет за 0,5% надбавки .
Хочешь надбавочку? пройди все круги аДа финмониторинга.
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
bosson513
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