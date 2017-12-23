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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 24 гру, 2017 16:20
clientage нафік мені ті банки кролячі? З документами і налоХом...
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Додано: Нед 24 гру, 2017 16:36
Похоже банки пока ещё думают, шо они кому-то ещё нужны
Ну разве шо для первичной идентификации клиента, т.с. по старой памяти
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 24 гру, 2017 16:39
Re: А-Банк
Їх врятує тільки зниження планки готівкових оплат до 1000грн
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 +50грн. до депо http://minfin.com.ua/deposits/bonus
Додано: Нед 24 гру, 2017 16:42
Прошли ровно сутки с момента р2р перевода - баланс не увеличен (точнее был сразу увеличен в А24 и пришла смс, но через время попал на "проверку")
Ганьба
Всё IMHO
Додано: Нед 24 гру, 2017 16:47
Аста ла виста, банка
Ну и все равно это будут ток текущие счета, и будет на них лежать у клиента до 15К
А депо де? Под 15% с кролячим налогом, с харантией до 200К(полмашинки, 1/5 хавиры после строителей) и кучей "справок де взял"? Хай идут лесом
Ненька просто убила свою БС. Банки седня это ненадёжно, нудно, дорого, и даж несовременно.
Аста ла виста, банка
... делайте хоть что-нибудь!
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