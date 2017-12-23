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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 832833834835

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 133
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
14
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
47
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 16:20

clientage нафік мені ті банки кролячі? :P З документами і налоХом... :mrgreen:
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 16:36

  Козак-характерник написав:clientage нафік мені ті банки кролячі? :P З документами і налоХом... :mrgreen:

Похоже банки пока ещё думают, шо они кому-то ещё нужны :mrgreen:
Ну разве шо для первичной идентификации клиента, т.с. по старой памяти :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 16:39

Re: А-Банк

  clientage написав:Похоже банки пока ещё думают, шо они кому-то ещё нужны

Їх врятує тільки зниження планки готівкових оплат до 1000грн ;)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 +50грн. до депо http://minfin.com.ua/deposits/bonus
chipmunk
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 16:42

Прошли ровно сутки с момента р2р перевода - баланс не увеличен (точнее был сразу увеличен в А24 и пришла смс, но через время попал на "проверку")

Ганьба
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 16:47

Аста ла виста, банка

  chipmunk написав:
  clientage написав:Похоже банки пока ещё думают, шо они кому-то ещё нужны

Їх врятує тільки зниження планки готівкових оплат до 1000грн ;)

Ну и все равно это будут ток текущие счета, и будет на них лежать у клиента до 15К
А депо де? Под 15% с кролячим налогом, с харантией до 200К(полмашинки, 1/5 хавиры после строителей) и кучей "справок де взял"? Хай идут лесом
Ненька просто убила свою БС. Банки седня это ненадёжно, нудно, дорого, и даж несовременно.
Аста ла виста, банка :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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