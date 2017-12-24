Додано: Нед 24 гру, 2017 20:51

Goodman написав: ибо ибо

Сказали без справки о зп с работы не приходить. Чеки и квиташки из других банков о снятии с депозита не подходят.

Турки в отличии от наших умеют читать и главное понимать, что требуют говнопостановы НБУ.Источником происхождения средств физлица или физлица-предпринимателя может быть: заработная плата, доход, полученный за реализацию продукции, оказанные услуги, продажа имущества, получение наследства, выплата страховой суммы по договору страхования, выигрыш в лотерею, приобретение права на сокровище, другие выплаты в соответствии с условиями сделки, подарки и т.д., но не квитанции и договора других банков, а также выплаты от фонда.То что банки хотят сделать налоговыми инспекторами говнопостановами НБУ, которые не стыкуются с законами - это уже другой вопрос.Хотя даже в этих говнопостановах акцент делается на переводы, а не депозиты. Депозиты вообще не должны попадать под финмон, ну если конечно речь не идет о миллионах. А у подавляющего большинства депо в пределах фонда.