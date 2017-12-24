А анализы с поликлиники не требуют?
Эти договора, как и выплаты от фонда, не являются документами подтверждающие происхождение денег.
Здесь уместен только "кашель лаврова"
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 24 гру, 2017 20:01
А анализы с поликлиники не требуют?
Эти договора, как и выплаты от фонда, не являются документами подтверждающие происхождение денег.
Здесь уместен только "кашель лаврова"
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
Додано: Нед 24 гру, 2017 20:10
Re: А-Банк
Н Е Т , не потребуют.
ибо
В соответствии со статьей 10 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (далее — Закон), Банк как субъект первичного финансового мониторинга имеет право отказаться от проведения финансовой операции в случае, если финансовая операция содержит признаки такой, что согласно Закону подлежит финансовому мониторингу.
Согласно Положению о порядке осуществления банками анализа и проверки документов (информации) о финансовых операциях и их участников, утвержденное Постановлением Правления Национального банка Украины № 369 от 15.08.2016 г., Банк имеет право затребовать у Клиента дополнительные документов касательно операций по счету в подтверждение их соответствия требованиям финансового мониторинга.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Нед 24 гру, 2017 20:51
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4173298#p4173298
Турки в отличии от наших умеют читать и главное понимать, что требуют говнопостановы НБУ.
Источником происхождения средств физлица или физлица-предпринимателя может быть: заработная плата, доход, полученный за реализацию продукции, оказанные услуги, продажа имущества, получение наследства, выплата страховой суммы по договору страхования, выигрыш в лотерею, приобретение права на сокровище, другие выплаты в соответствии с условиями сделки, подарки и т.д., но не квитанции и договора других банков, а также выплаты от фонда.
То что банки хотят сделать налоговыми инспекторами говнопостановами НБУ, которые не стыкуются с законами - это уже другой вопрос.
Хотя даже в этих говнопостановах акцент делается на переводы, а не депозиты. Депозиты вообще не должны попадать под финмон, ну если конечно речь не идет о миллионах. А у подавляющего большинства депо в пределах фонда.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
Додано: Нед 24 гру, 2017 20:54
Re: А-Банк
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 +50грн. до депо http://minfin.com.ua/deposits/bonus
Додано: Нед 24 гру, 2017 21:08
Додано: Нед 24 гру, 2017 22:57
Наконец-то обновился остаток на карте
Итого, путь занял чуть больше суток. Вопрос исчерпан
Всё IMHO
Додано: Пон 25 гру, 2017 00:18
cds77
Мониорят даже СЕП.
Отправлят одновременно сумму 600 грн и 3600 грн.
600 зашли через час, а 3600 задержали на 3. Вот так!
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