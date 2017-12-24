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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 834835836837

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 133
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
14
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
47
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 13:54

  bosson513 написав:
Стоп, астанавитесь!
Не несита в А-банку, несите в Укргаз - там от 100к УЖЕ дают надбавку.
Ну не идет "эта гора" к Магомету . свет клином сошелся????

Не несіть взагалі. :P Тре душити кроля! 8) Див. мій підпис.
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 14:18

КХ, хватить вже плавати в крипто-морі

айда завойовувати банчики!
greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 14:27

  greenozon написав:КХ, хватить вже плавати в крипто-морі

айда завойовувати банчики!

Ну чого це їх завойовувати, якого біса?! 8) :evil:
Хай ходять з простягнутими долонями, хай жебракують та замолюють гріхи, поганці :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 14:38

  greenozon написав:КХ, хватить вже плавати в крипто-морі

айда завойовувати банчики!

Нафік мені банчики кролячі з документами і налоХом? Я вже за 4 міс. заробив стільки, скільки у банкстерів за декілька життів... :P Своє все і половину прибутку вивів в кеш. А на частину профіту продовжую трейдити на біржах. В банки мене не заманиш. Тільки юзати кредитки з кешбеком та трошки на дебетках зберігати з гарним % на залишок. Треба душити кроля, бо він геноцид золотогоршочництва влаштував. Ні копійки в кролячі банки! 8)
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 14:41

  clientage написав:
  greenozon написав:КХ, хватить вже плавати в крипто-морі

айда завойовувати банчики!

Ну чого це їх завойовувати, якого біса?! 8) :
Хай ходять з простягнутими долонями, хай жебракують та замолюють гріхи, поганці :)

Точно! Я в деякій мірі повинен подякувати кроліку, бо шустрити і ризикувати примусив. А так би кайфував досі під 13% безналоХових по ойро... :mrgreen: Виженули мене. І я пішов на вільні хліба...Тепер кайфую! :P

П.С. Ось тобі, кроліку, наука! Не суй жадібну лапу в чужий горщик! Так би лежали монетки і мав би собі трохи на морковку. А тепер смокчи у МВФ... :lol:
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 15:14

Re: А-Банк

M-Audio написав:
  cds77 написав:То что банки хотят сделать налоговыми инспекторами говнопостановами НБУ, которые не стыкуются с законами - это уже другой вопрос.

Вот интересно, ну принесу я справку, что за три года заработал 200тыс (500, лимон), но откуда они могут знать, сколько этих денег у меня осталось? Не святым же духом я всё это время живу, а запросы у всех разные.
И вообще, я вот квартиру продал лет 7 назад, и у меня эти деньги до сих пор крутятся, иногда частично на депозитах, иногда - нет. Если предположить, что мне захочется взять всё, и принести на депозит - где я теперь должен брать подтверждающие документы?
Представитель сказал, что им достаточно счёт-фактуры. Не думаю, что проблема выписать её на что- угодно.
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 15:40

  bosson513 написав:
  M-Audio написав:Вот интересно


Стоп, астанавитесь!
Не несита в А-банку, несите в Укргаз - там от 100к УЖЕ дают надбавку.
Ну не идет "эта гора" к Магомету . свет клином сошелся????

Вопрос общий, неважно куда нести.
M-Audio
 
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