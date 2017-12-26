M-Audio написав:

cds77 написав: То что банки хотят сделать налоговыми инспекторами говнопостановами НБУ, которые не стыкуются с законами - это уже другой вопрос.

То что банки хотят сделать налоговыми инспекторами говнопостановами НБУ, которые не стыкуются с законами - это уже другой вопрос.

Вот интересно, ну принесу я справку, что за три года заработал 200тыс (500, лимон), но откуда они могут знать, сколько этих денег у меня осталось? Не святым же духом я всё это время живу, а запросы у всех разные.И вообще, я вот квартиру продал лет 7 назад, и у меня эти деньги до сих пор крутятся, иногда частично на депозитах, иногда - нет. Если предположить, что мне захочется взять всё, и принести на депозит - где я теперь должен брать подтверждающие документы?