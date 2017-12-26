cds77 написав:То что банки хотят сделать налоговыми инспекторами говнопостановами НБУ, которые не стыкуются с законами - это уже другой вопрос.
Вот интересно, ну принесу я справку, что за три года заработал 200тыс (500, лимон), но откуда они могут знать, сколько этих денег у меня осталось? Не святым же духом я всё это время живу, а запросы у всех разные. И вообще, я вот квартиру продал лет 7 назад, и у меня эти деньги до сих пор крутятся, иногда частично на депозитах, иногда - нет. Если предположить, что мне захочется взять всё, и принести на депозит - где я теперь должен брать подтверждающие документы?
Представитель сказал, что им достаточно счёт-фактуры. Не думаю, что проблема выписать её на что- угодно.
Козак-характерник написав:Нафік мені банчики кролячі з документами і налоХом? Я вже за 4 міс. заробив стільки, скільки у банкстерів за декілька життів... Своє все і половину прибутку вивів в кеш. А на частину профіту продовжую трейдити на біржах. В банки мене не заманиш
ну тоді вчіть уму разуму простолюдей! а то ще більшість в жадних банках грошву тримає!
anikola13 написав:Оф. пред. Где можно прочесть условия акции, что при оплате картой МС на 200 грн. получаешь 10 грн на счет мобиильного телефона? Эта акция для открытых карт в декабре или для всех карт?
Участие в Акции могут принять дееспособные физические лица, достигшие 18-летнего возраста, как граждане Украины, так и нерезиденты Украины, которые имеют вид на жительство в Украине и является держателями карточек Masterсard (нет значения когда была оформленная карта). Ознакомиться с условия акции Вы можете по ссылке: https://a-bank.com.ua/promo-akciya
Покупки на 200 грн ровно участвуют в акции? За счёт дебетных средств тоже? Главное, чтобы с Универсальных карт МастерКард, верно?