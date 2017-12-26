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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 834835836837

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 133
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
14
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
47
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 14:18

КХ, хватить вже плавати в крипто-морі

айда завойовувати банчики!
greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 14:27

  greenozon написав:КХ, хватить вже плавати в крипто-морі

айда завойовувати банчики!

Ну чого це їх завойовувати, якого біса?! 8) :evil:
Хай ходять з простягнутими долонями, хай жебракують та замолюють гріхи, поганці :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 15:14

Re: А-Банк

M-Audio написав:
  cds77 написав:То что банки хотят сделать налоговыми инспекторами говнопостановами НБУ, которые не стыкуются с законами - это уже другой вопрос.

Вот интересно, ну принесу я справку, что за три года заработал 200тыс (500, лимон), но откуда они могут знать, сколько этих денег у меня осталось? Не святым же духом я всё это время живу, а запросы у всех разные.
И вообще, я вот квартиру продал лет 7 назад, и у меня эти деньги до сих пор крутятся, иногда частично на депозитах, иногда - нет. Если предположить, что мне захочется взять всё, и принести на депозит - где я теперь должен брать подтверждающие документы?
Представитель сказал, что им достаточно счёт-фактуры. Не думаю, что проблема выписать её на что- угодно.
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 15:40

  bosson513 написав:
  M-Audio написав:Вот интересно


Стоп, астанавитесь!
Не несита в А-банку, несите в Укргаз - там от 100к УЖЕ дают надбавку.
Ну не идет "эта гора" к Магомету . свет клином сошелся????

Вопрос общий, неважно куда нести.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 22:22

Re: А-Банк

  Козак-характерник написав:Нафік мені банчики кролячі з документами і налоХом? Я вже за 4 міс. заробив стільки, скільки у банкстерів за декілька життів... Своє все і половину прибутку вивів в кеш. А на частину профіту продовжую трейдити на біржах. В банки мене не заманиш


ну тоді вчіть уму разуму простолюдей!
а то ще більшість в жадних банках грошву тримає!
greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 00:48

  clientage написав:
  greenozon написав:КХ, хватить вже плавати в крипто-морі

айда завойовувати банчики!

Ну чого це їх завойовувати, якого біса?! 8) :evil:
Хай ходять з простягнутими долонями, хай жебракують та замолюють гріхи, поганці :)

..то є так пане - підтримую ! :D
-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 11:11

Re: А-Банк

  abank-client написав:Если это карта Универсальная то проценты, начисленные на остаток личных средств, облагаются налогом — 19,5%.


виплата відсотків коли здійснюється?
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 13:18

d_12
по Ауни первого
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 21:38

- Что отличает КДВ А-банка от КДВ Привата?
- Два батона!!!
Vial
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 00:05

  abank-client написав:
  anikola13 написав:Оф. пред.
Где можно прочесть условия акции, что при оплате картой МС на 200 грн. получаешь 10 грн на счет мобиильного телефона?
Эта акция для открытых карт в декабре или для всех карт?


Участие в Акции могут принять дееспособные физические лица, достигшие 18-летнего возраста, как граждане Украины, так и нерезиденты Украины, которые имеют вид на жительство в Украине и является держателями карточек Masterсard (нет значения когда была оформленная карта).
Ознакомиться с условия акции Вы можете по ссылке:
https://a-bank.com.ua/promo-akciya

Покупки на 200 грн ровно участвуют в акции? За счёт дебетных средств тоже? Главное, чтобы с Универсальных карт МастерКард, верно?
kreuz
 
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