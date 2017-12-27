|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 гру, 2017 04:16
Re: А-Банк
.так збавьте обороты...) ну не любит банка р2р переводы на себя..) такое было и раньше , переводимая в А Банк сумма отображается сразу а потом...становится невидимой , до фактического зачисления...) и нет там никаких "проверок" то все байки представителя , который не знает что сказать по этому поводу..). Старайтесь не использовать на вход р2р если доступность нужна сразу , используйте другие каналы .
реклама
|