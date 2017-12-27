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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 836837838839

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 134
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
14
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
26
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
47
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 04:16

Re: А-Банк

.так збавьте обороты...) ну не любит банка р2р переводы на себя..) такое было и раньше , переводимая в А Банк сумма отображается сразу а потом...становится невидимой , до фактического зачисления...) и нет там никаких "проверок" то все байки представителя , который не знает что сказать по этому поводу..). Старайтесь не использовать на вход р2р если доступность нужна сразу , используйте другие каналы .
-VICTOR-
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  #<1 ... 836837838839
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