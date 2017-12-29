Додано: Чет 28 гру, 2017 23:54

Не знаю где спросить.

А-банк предлагает 21 тыс. кредлимита.

В принципе он мне не нужен, и так хватает. Но отказываться не хочется, пусть будет.

Как отреагируют кредитные бюро, на новую кредитку, шестую по счёту? Пользоваться ей не собираюсь, так на всякий случай.

Кто не пьёт, тот не рискует.