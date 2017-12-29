Не знаю где спросить. А-банк предлагает 21 тыс. кредлимита. В принципе он мне не нужен, и так хватает. Но отказываться не хочется, пусть будет. Как отреагируют кредитные бюро, на новую кредитку, шестую по счёту? Пользоваться ей не собираюсь, так на всякий случай.
Фантом написав:Не знаю где спросить. А-банк предлагает 21 тыс. кредлимита. В принципе он мне не нужен, и так хватает. Но отказываться не хочется, пусть будет. Как отреагируют кредитные бюро, на новую кредитку, шестую по счёту? Пользоваться ей не собираюсь, так на всякий случай.
берите, абанк часто на неактивные карты кешбек предлагает. Только лимит оставьте тыщи 2, а то нагрузка будет большая.
Фантом написав:Не знаю где спросить. А-банк предлагает 21 тыс. кредлимита. В принципе он мне не нужен, и так хватает. Но отказываться не хочется, пусть будет. Как отреагируют кредитные бюро, на новую кредитку, шестую по счёту? Пользоваться ей не собираюсь, так на всякий случай.
берите, абанк часто на неактивные карты кешбек предлагает. Только лимит оставьте тыщи 2, а то нагрузка будет большая.
А бюро видят и сколько какой банк налил кредлимита? Почему спрашиваю. У меня в сумме 250 тыс. на эти 6-ть кредиток, но пользую только две кредитки из шести и всего на 10-20 тыс. Как бюро это оценивает? Может имеет смысл снизить количество кредиток и лимиты по ним?