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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 838839840841

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 134
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
14
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
26
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
47
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 23:54

Re: А-Банк

Не знаю где спросить.
А-банк предлагает 21 тыс. кредлимита.
В принципе он мне не нужен, и так хватает. Но отказываться не хочется, пусть будет.
Как отреагируют кредитные бюро, на новую кредитку, шестую по счёту? Пользоваться ей не собираюсь, так на всякий случай.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 03:33

  Фантом написав:Не знаю где спросить.
А-банк предлагает 21 тыс. кредлимита.
В принципе он мне не нужен, и так хватает. Но отказываться не хочется, пусть будет.
Как отреагируют кредитные бюро, на новую кредитку, шестую по счёту? Пользоваться ей не собираюсь, так на всякий случай.


берите, абанк часто на неактивные карты кешбек предлагает. Только лимит оставьте тыщи 2, а то нагрузка будет большая.
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 09:16

Re: А-Банк

mustbe написав:cds77 СЭПы на А-банку ходят без проблем, то просто местный офпред не в курсе что это такое
И в счет-фактурах не разбирается...
Інкогніто
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 09:56

  WachtAmRhein написав:
  Фантом написав:Не знаю где спросить.
А-банк предлагает 21 тыс. кредлимита.
В принципе он мне не нужен, и так хватает. Но отказываться не хочется, пусть будет.
Как отреагируют кредитные бюро, на новую кредитку, шестую по счёту? Пользоваться ей не собираюсь, так на всякий случай.


берите, абанк часто на неактивные карты кешбек предлагает. Только лимит оставьте тыщи 2, а то нагрузка будет большая.


А бюро видят и сколько какой банк налил кредлимита? Почему спрашиваю.
У меня в сумме 250 тыс. на эти 6-ть кредиток, но пользую только две кредитки из шести и всего на 10-20 тыс. Как бюро это оценивает? Может имеет смысл снизить количество кредиток и лимиты по ним?
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 20:48

Новогодний подарок от А-Банка

А вот и новогодний подарок - снизили ставки по депо.
Теперь максимально - 15.9% на 6 и 12 месяцев вместо 16%.
Мелочь, а неприятно ;-)
Alexander_s
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 21:02

  Alexander_s написав:А вот и новогодний подарок - снизили ставки по депо.
Теперь максимально - 15.9% на 6 и 12 месяцев вместо 16%.
Мелочь, а неприятно ;-)

И что то сегодня за целый день не было слышно что кто то вчера успешно застолбился.
Правда всего то 0,1%, но за 0,5% рапортовали.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
cds77
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 16:37

cds77
Нэма лавэ-нэма кахання :mrgreen:
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 18:12

  cds77 написав:
  Alexander_s написав:А вот и новогодний подарок - снизили ставки по депо.
Теперь максимально - 15.9% на 6 и 12 месяцев вместо 16%.
Мелочь, а неприятно ;-)

И что то сегодня за целый день не было слышно что кто то вчера успешно застолбился.
Правда всего то 0,1%, но за 0,5% рапортовали.


Ну я открыл 28.12 столбик на 2 грн, но кому это интересно??
Красный список: Надра, Родовид, ФИ, VAB, Дельта, Фидо, Михайловский, Евробанк, Платинум...
Жёлтый список: Рашики...
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 18:30

  jay2004 написав:Ну я открыл 28.12 столбик на 2 грн, но кому это интересно??

Счастливчик! Поздравляю.
Vial
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 18:34

Доллар теж вниз на -0.1%
зате Єуро на місці

загалом є ще багато банок що дають > 16 річних...

http://far.pp.ua/banks/deposits.html
:roll:
greenozon
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