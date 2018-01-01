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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 839840841842

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 134
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
14
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
26
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
47
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 22:01

3-D Secure до сих пор приватовский, только что делал оплату. А представитель говорил, что уже "свой"
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 14:15

Re: А-Банк

Ніяк сьогодні неможу підняти інтернет ліміт у а24. Чат каже про масову проблему, гарячка каже подзвонити попіжже. Є якісь варіанти?
gorgany
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 14:26

  gorgany написав:Ніяк сьогодні неможу підняти інтернет ліміт у а24. Чат каже про масову проблему, гарячка каже подзвонити попіжже. Є якісь варіанти?


в мене теж не получається, підтримка-почистіть кеш, я би їм сказав, що почистити в такому випадку,будемо терпіти.
melkh
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 13:08

Почали приходити коди на Вайбер
прогресс однако!

з НР усіх! :D
greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 14:43

  greenozon написав:
з НР усіх! :D

Дякуемо.
Анюта
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 21:52

  gorgany написав:Ніяк сьогодні неможу підняти інтернет ліміт у а24. Чат каже про масову проблему, гарячка каже подзвонити попіжже. Є якісь варіанти?

Это давняя проблема. В а24 пиши в чат и оператор оперативно поднимет!
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 22:03

Re: А-Банк

  anikola13 написав:Это давняя проблема. В а24 пиши в чат и оператор оперативно поднимет!


В 22 столітті, віці інформаційних революцій і криптовалют в АБ вручну проводять транзакції .... ДІЛА :)
greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 23:45

  greenozon написав:
  anikola13 написав:Это давняя проблема. В а24 пиши в чат и оператор оперативно поднимет!


В 22 столітті, віці інформаційних революцій і криптовалют в АБ вручну проводять транзакції .... ДІЛА :)

Погодите, вообще то до 22 века еще 82 года осталось - время еще есть :mrgreen:

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EKO
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 07:45

EKO,
83 года, так как
22 век начинается в 2101 году))
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 09:30

пополнение Универсалки А-банки через терминал бегемота

Поскольку а-вклад пополнить через бегемотовский терминал стало невозможно, а деньги на а-банку закидывать иногда надо, а ездить в отделение и далека, и неудобно, и главное некогда - "по совету друзей" была открыта вторая уни, для этих целей. Но пополнения по ней не могу сказать, что лишены напряга.
Так вчера после попытки пополниться на сумму чуть больше 15 кГрн. терминал выдал следующее
Зображення
Идентификация была по собственным картам - вначале ПБ (пополнить карту с ее присутствием) - потом АБ. Терминал после вышеприведенной картинки не позволял сделать ничего кроме как выйти "в сад". Чека естественно никакого не было. Попытка провести вторую аналогичную операцию но на уже гораздо меньшую сумму в 1000 грн. - закончилась таким же экраном. Дальше больше
Звонок на горячку:
- шо це було? де хотя бы чек
- Ждите - Вам перезвонят. Чек? Какой чек? Зачем Вам чек?
- Да как-то стремаюсь я отдать зеленой машине немало деньги, а на руках вообще ничего.
- А ну я Вам шас на мыло скину квитанцию...

В общем чуть позже "званила гестапа" - идентифицировали, спросили "а шо это вам к полудню 1 января не спится, а деньги куда ни попадя суется?" - потом сказали: "ждите по рЫХламенту через 2 часа зайдут". И действительно через 2 часа пришло смски от А-банки и денежка по обеим суммам зашла. Но как говорится "осадочек-то остался..." И формулировочка надписи на экране терминала к спокойствию не располагает - что значит "сумма внесенных средств больше чем сумма операции"? Ведь внесено было ровно столько сколько хотелось провести по операции. Через А-вклад было как-то спокойнее.
Flamingo
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