Додано: Вів 02 січ, 2018 09:30

Поскольку а-вклад пополнить через бегемотовский терминал стало невозможно, а деньги на а-банку закидывать иногда надо, а ездить в отделение и далека, и неудобно, и главное некогда - "по совету друзей" была открыта вторая уни, для этих целей. Но пополнения по ней не могу сказать, что лишены напряга.Так вчера после попытки пополниться на сумму чуть больше 15 кГрн. терминал выдал следующееИдентификация была по собственным картам - вначале ПБ (пополнить карту с ее присутствием) - потом АБ. Терминал после вышеприведенной картинки не позволял сделать ничего кроме как выйти "в сад". Чека естественно никакого не было. Попытка провести вторую аналогичную операцию но на уже гораздо меньшую сумму в 1000 грн. - закончилась таким же экраном. Дальше большеЗвонок на горячку:- шо це було? де хотя бы чек- Ждите - Вам перезвонят. Чек? Какой чек? Зачем Вам чек?- Да как-то стремаюсь я отдать зеленой машине немало деньги, а на руках вообще ничего.- А ну я Вам шас на мыло скину квитанцию...В общем чуть позже "званила гестапа" - идентифицировали, спросили "а шо это вам к полудню 1 января не спится, а деньги куда ни попадя суется?" - потом сказали: "ждите по рЫХламенту через 2 часа зайдут". И действительно через 2 часа пришло смски от А-банки и денежка по обеим суммам зашла. Но как говорится "осадочек-то остался..." И формулировочка надписи на экране терминала к спокойствию не располагает - что значит "сумма внесенных средств больше чем сумма операции"? Ведь внесено было ровно столько сколько хотелось провести по операции. Через А-вклад было как-то спокойнее.