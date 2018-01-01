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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 січ, 2018 15:54
greenozon написав: Flamingo написав:
Так вчера после попытки пополниться на сумму чуть больше 15 кГрн.
не рекомендується сувати більше ніж 14999 (по факту 14900) за 1 раз!
теж мав пригоди при досягленні магічного бар'єру в 15 000 папіру
31 декабря пополнял уни, кормил зеленую тумбу 500-ми, забыл, что должно быть не больше 15 000. В результате, лишнюю копейку зачислила на скарбницю привата - вставлял карту привата для доп. идентификации.
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Додано: Вів 02 січ, 2018 20:27
Інкогніто написав:
31 декабря пополнял уни, кормил зеленую тумбу 500-ми, забыл, что должно быть не больше 15 000.
а в мене зелене чудовище ТСО зависло, крутило круг пару хвилин а потім викинуло червоний круг (помилку) і все - гуд бай вася
з цього часу - більше 15К - ні ні
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Додано: Вів 02 січ, 2018 20:40
greenozon написав: Інкогніто написав:
31 декабря пополнял уни, кормил зеленую тумбу 500-ми, забыл, что должно быть не больше 15 000.
а в мене зелене чудовище ТСО зависло, крутило круг пару хвилин а потім викинуло червоний круг (помилку) і все - гуд бай вася
з цього часу - більше 15К - ні ні
всегда при таком вспоминайте Жерминаль и берите пример с этой мужественной женщины.
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