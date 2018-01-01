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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 841842843844

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 134
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
14
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
26
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
47
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 15:54

Re: А-Банк

greenozon написав:
  Flamingo написав:Так вчера после попытки пополниться на сумму чуть больше 15 кГрн.


не рекомендується сувати більше ніж 14999 (по факту 14900) за 1 раз!
теж мав пригоди при досягленні магічного бар'єру в 15 000 папіру :)
31 декабря пополнял уни, кормил зеленую тумбу 500-ми, забыл, что должно быть не больше 15 000. В результате, лишнюю копейку зачислила на скарбницю привата - вставлял карту привата для доп. идентификации.
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 20:27

Re: А-Банк

  Інкогніто написав:31 декабря пополнял уни, кормил зеленую тумбу 500-ми, забыл, что должно быть не больше 15 000.


а в мене зелене чудовище ТСО зависло, крутило круг пару хвилин а потім викинуло червоний круг (помилку) і все - гуд бай вася :)
з цього часу - більше 15К - ні ні
greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 20:40

  greenozon написав:
  Інкогніто написав:31 декабря пополнял уни, кормил зеленую тумбу 500-ми, забыл, что должно быть не больше 15 000.


а в мене зелене чудовище ТСО зависло, крутило круг пару хвилин а потім викинуло червоний круг (помилку) і все - гуд бай вася :)
з цього часу - більше 15К - ні ні


всегда при таком вспоминайте Жерминаль и берите пример с этой мужественной женщины.
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