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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 січ, 2018 15:54
greenozon написав: Flamingo написав:
Так вчера после попытки пополниться на сумму чуть больше 15 кГрн.
не рекомендується сувати більше ніж 14999 (по факту 14900) за 1 раз!
теж мав пригоди при досягленні магічного бар'єру в 15 000 папіру
31 декабря пополнял уни, кормил зеленую тумбу 500-ми, забыл, что должно быть не больше 15 000. В результате, лишнюю копейку зачислила на скарбницю привата - вставлял карту привата для доп. идентификации.
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Інкогніто
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Додано: Вів 02 січ, 2018 20:27
Інкогніто написав:
31 декабря пополнял уни, кормил зеленую тумбу 500-ми, забыл, что должно быть не больше 15 000.
а в мене зелене чудовище ТСО зависло, крутило круг пару хвилин а потім викинуло червоний круг (помилку) і все - гуд бай вася
з цього часу - більше 15К - ні ні
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greenozon
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Додано: Вів 02 січ, 2018 20:40
greenozon написав: Інкогніто написав:
31 декабря пополнял уни, кормил зеленую тумбу 500-ми, забыл, что должно быть не больше 15 000.
а в мене зелене чудовище ТСО зависло, крутило круг пару хвилин а потім викинуло червоний круг (помилку) і все - гуд бай вася
з цього часу - більше 15К - ні ні
всегда при таком вспоминайте Жерминаль и берите пример с этой мужественной женщины.
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Додано: Сер 03 січ, 2018 15:12
Это не мужеством называют
ЛЮБИТЕ БОЛЬШЕ ВНУКОВ (они отомстят за вас вашим детям)
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NO PASARAN
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Додано: Сер 03 січ, 2018 21:47
Можно ли с этим банком связываться с депо (грн) на 3,6 месяцев?!
Какие впечатления от сотрудничества? Поделитесь пожалуйста опытом)
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pirat-d
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Додано: Сер 03 січ, 2018 21:59
pirat-d написав:
Можно ли с этим банком связываться с депо (грн) на 3,6 месяцев?!
Какие впечатления от сотрудничества? Поделитесь пожалуйста опытом)
Та нормально всё. Суркисы даже Приват побрили.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Сер 03 січ, 2018 22:01
Фантом написав:
Та нормально всё. Суркисы даже Приват побрили.
До поры. До 200к гривень.
Если это один из кошилей
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Goodman
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Додано: Сер 03 січ, 2018 22:38
кому-нибудь обещанные червонцы на мобилу уже зачислили или уведомили, что зачислят? расчитывался 19 и 20 декабря, а пока тишина...
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velvet
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Додано: Сер 03 січ, 2018 23:17
pirat-d написав:
Можно ли с этим банком связываться с депо (грн) на 3,6 месяцев?!
Какие впечатления от сотрудничества? Поделитесь пожалуйста опытом)
все в порядку, за винятком того, що ставки %% що папір що валюта падають із завидною періодичністю... а ще зовсім недавно було 20%...
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greenozon
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