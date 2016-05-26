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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 841842843844

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 134
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
14
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
26
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
47
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 15:54

Re: А-Банк

greenozon написав:
  Flamingo написав:Так вчера после попытки пополниться на сумму чуть больше 15 кГрн.


не рекомендується сувати більше ніж 14999 (по факту 14900) за 1 раз!
теж мав пригоди при досягленні магічного бар'єру в 15 000 папіру :)
31 декабря пополнял уни, кормил зеленую тумбу 500-ми, забыл, что должно быть не больше 15 000. В результате, лишнюю копейку зачислила на скарбницю привата - вставлял карту привата для доп. идентификации.
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 20:27

Re: А-Банк

  Інкогніто написав:31 декабря пополнял уни, кормил зеленую тумбу 500-ми, забыл, что должно быть не больше 15 000.


а в мене зелене чудовище ТСО зависло, крутило круг пару хвилин а потім викинуло червоний круг (помилку) і все - гуд бай вася :)
з цього часу - більше 15К - ні ні
greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 20:40

  greenozon написав:
  Інкогніто написав:31 декабря пополнял уни, кормил зеленую тумбу 500-ми, забыл, что должно быть не больше 15 000.


а в мене зелене чудовище ТСО зависло, крутило круг пару хвилин а потім викинуло червоний круг (помилку) і все - гуд бай вася :)
з цього часу - більше 15К - ні ні


всегда при таком вспоминайте Жерминаль и берите пример с этой мужественной женщины.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 15:12

Re: А-Банк

Это не мужеством называют
ЛЮБИТЕ БОЛЬШЕ ВНУКОВ (они отомстят за вас вашим детям)
NO PASARAN
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 21:47

Re: А-Банк

Можно ли с этим банком связываться с депо (грн) на 3,6 месяцев?!
Какие впечатления от сотрудничества? Поделитесь пожалуйста опытом)
pirat-d
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 21:59

  pirat-d написав:Можно ли с этим банком связываться с депо (грн) на 3,6 месяцев?!
Какие впечатления от сотрудничества? Поделитесь пожалуйста опытом)

Та нормально всё. Суркисы даже Приват побрили.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 22:01

Re: А-Банк

  Фантом написав:Та нормально всё. Суркисы даже Приват побрили.


До поры. До 200к гривень.
Если это один из кошилей
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 22:38

кому-нибудь обещанные червонцы на мобилу уже зачислили или уведомили, что зачислят? расчитывался 19 и 20 декабря, а пока тишина...
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 23:17

Re: А-Банк

  pirat-d написав:Можно ли с этим банком связываться с депо (грн) на 3,6 месяцев?!
Какие впечатления от сотрудничества? Поделитесь пожалуйста опытом)


все в порядку, за винятком того, що ставки %% що папір що валюта падають із завидною періодичністю... а ще зовсім недавно було 20%...
greenozon
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