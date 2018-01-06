Там есть сроки.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 04 січ, 2018 08:21
Там есть сроки.
Додано: Чет 04 січ, 2018 15:59
Отправила 14-ти часовым поездом из аллы на а-банк и прокредит. У немца в 15:10 на счету, а тут пусто. Или для а банки это нормально?
ps зашли через 2,5 часа, ну и неплохо
Додано: Чет 04 січ, 2018 18:56
anikola13 ну я сэпом слала, такое под финшмон не попадет. И кстати, вечерний поезд аллы за 45 мин доехал. Так что, не все так погано (с)
Додано: Чет 04 січ, 2018 18:59
Додано: Чет 04 січ, 2018 19:23
anikola13 ну тада не знаю вчера у меня такой задержки не было как сёдня в обед, хотя суммы были поболее
Додано: Чет 04 січ, 2018 19:29
Re: А-Банк
.... считается нормой уже много веков ...
Додано: П'ят 05 січ, 2018 20:41
Re: А-Банк
Прочитал на сайте А-Банка ответ на вопрос:
За яким курсом буде списано покупку в рублях / ларі / доларах / євро з картки А-Банку в національній валюті за кордоном?
За курсом продажу рубля / ларі / долара / євро в А-Банку на день здійснення покупки.
Это соответствует действительности? Это относится к покупкам в американских интернет-магазинах?
Додано: П'ят 05 січ, 2018 22:50
Re: А-Банк
Додано: Нед 07 січ, 2018 08:04
вопрос к аудитории
Вопрос к аудитории - получали ли Вы бонус за активацию пользования "спящей" кредитной карты?
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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