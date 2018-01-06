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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 842843844845

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 134
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
14
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
26
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
47
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 08:21

  velvet написав:кому-нибудь обещанные червонцы на мобилу уже зачислили или уведомили, что зачислят? расчитывался 19 и 20 декабря, а пока тишина...

Там есть сроки.

https://a-bank.com.ua/promo-akciya
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 15:59

Отправила 14-ти часовым поездом из аллы на а-банк и прокредит. У немца в 15:10 на счету, а тут пусто. Или для а банки это нормально? :roll:

ps зашли через 2,5 часа, ну и неплохо
Кассандра
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 18:35

Кассандра
Денюжка попала под ФИНМОН.:))
Это часто
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 18:56

anikola13 ну я сэпом слала, такое под финшмон не попадет. И кстати, вечерний поезд аллы за 45 мин доехал. Так что, не все так погано (с) :wink:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 18:59

  Кассандра написав:anikola13 ну я сэпом слала, такое под финшмон не попадет. И кстати, вечерний поезд аллы за 45 мин доехал. Так что, не все так погано (с) :wink:

Пишу о том,что ощутил на себе. СЕП в т.ч.
Сейчас ходят 40-50 минут.
Ранее тормозилось.
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 19:23

anikola13 ну тада не знаю вчера у меня такой задержки не было как сёдня в обед, хотя суммы были поболее
Кассандра
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 19:29

Re: А-Банк

.... считается нормой уже много веков ...
Інкогніто
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 20:41

Re: А-Банк

Прочитал на сайте А-Банка ответ на вопрос:
За яким курсом буде списано покупку в рублях / ларі / доларах / євро з картки А-Банку в національній валюті за кордоном?
За курсом продажу рубля / ларі / долара / євро в А-Банку на день здійснення покупки.

Это соответствует действительности? Это относится к покупкам в американских интернет-магазинах?
reef
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 22:50

Re: А-Банк

  Кассандра написав:ну я сэпом слала, такое под финшмон не попадет.


якби все було так просто...
greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 08:04

вопрос к аудитории

Вопрос к аудитории - получали ли Вы бонус за активацию пользования "спящей" кредитной карты?
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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