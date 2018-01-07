Необычный вопрос по депозиту.
Как расторгнуть депозит (сейчас идёт "период получения"), если у меня нет КДВ?
Универсалка есть, с неё и открывался, но хочется именно обналичку, а 1% отдавать не хочется. Период получения заканчивается завтра, за это время оформить КДВ не представляется возможным. Причём этот период аж 5 дней, а не 3, видимо предусмотрели продление на выходных, а вот что следующий не выходной день может оказаться не рабочим - прозевали.
Перекинуть куда-нибудь по p2p нельзя - валюта.
Может, есть какой-нибудь способ расторжения без карты, а с получением в кассе по открытию оной?