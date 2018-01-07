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Обслуговування в українських
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 843844845846

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 134
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
14
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
26
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
47
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 23:45

Необычный вопрос по депозиту.
Как расторгнуть депозит (сейчас идёт "период получения"), если у меня нет КДВ?
Универсалка есть, с неё и открывался, но хочется именно обналичку, а 1% отдавать не хочется. Период получения заканчивается завтра, за это время оформить КДВ не представляется возможным. Причём этот период аж 5 дней, а не 3, видимо предусмотрели продление на выходных, а вот что следующий не выходной день может оказаться не рабочим - прозевали.
Перекинуть куда-нибудь по p2p нельзя - валюта.
Может, есть какой-нибудь способ расторжения без карты, а с получением в кассе по открытию оной?
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Повідомлень: 1067
З нами з: 23.03.11
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  #<1 ... 843844845846
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