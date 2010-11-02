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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 843844845846

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 134
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
14
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
26
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
47
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 23:45

Необычный вопрос по депозиту.
Как расторгнуть депозит (сейчас идёт "период получения"), если у меня нет КДВ?
Универсалка есть, с неё и открывался, но хочется именно обналичку, а 1% отдавать не хочется. Период получения заканчивается завтра, за это время оформить КДВ не представляется возможным. Причём этот период аж 5 дней, а не 3, видимо предусмотрели продление на выходных, а вот что следующий не выходной день может оказаться не рабочим - прозевали.
Перекинуть куда-нибудь по p2p нельзя - валюта.
Может, есть какой-нибудь способ расторжения без карты, а с получением в кассе по открытию оной?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 09:36

  M-Audio написав:Необычный вопрос по депозиту.
Как расторгнуть депозит (сейчас идёт "период получения"), если у меня нет КДВ?
Универсалка есть, с неё и открывался, но хочется именно обналичку, а 1% отдавать не хочется. Период получения заканчивается завтра, за это время оформить КДВ не представляется возможным. Причём этот период аж 5 дней, а не 3, видимо предусмотрели продление на выходных, а вот что следующий не выходной день может оказаться не рабочим - прозевали.
Перекинуть куда-нибудь по p2p нельзя - валюта.
Может, есть какой-нибудь способ расторжения без карты, а с получением в кассе по открытию оной?

Вариант на уни + депозит на 1 мес. Срок будет сделать карту.
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 10:57

Абанка сделала свой коллцентр. С приматовского никто туда не пошел: одни к фронтмену Мони ушли, другие остались.
Набрали новых,иногда и стерильных.
Так что к горячке проявляем внимание, бдительность, а иногда и милосердие (если уж совсем накосячат.))
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 14:14

Здравствуйте.
Коллеги, подскажите, пож.
Перечисление безнала на универсальную А-банк по реквизитам из другого банка. Комиссии за вход по прежнему нет?
Собираюсь пополнить деп. через универсалку без хождений с наличкой.

КЦ сегодня отдыхает, видимо.
vak
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 14:30

  vak написав:Перечисление безнала на универсальную А-банк по реквизитам из другого банка. Комиссии за вход по прежнему нет?

Да, бесплатно
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 10:01

Уведомления по транзакциям приходит и по СМС, и в мобильный А24.
Как сделать так, чтобы они приходили только по одному каналу ?
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 11:47

Пополнение Универсальной через терминал Приват-банка

Подскажите, плиз, а собственно сабж - с какой сейчас комиссией?
Уточню: без наличия карты.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 13:35

згідно офсайту - 0.5 %

https://a-bank.com.ua/ru/payments-card

2) із своєю карткою через зелене ТСО - 0% (до 14 999 грн)
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https://upcoin.com/?ID=150f400b
greenozon
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