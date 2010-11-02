Необычный вопрос по депозиту. Как расторгнуть депозит (сейчас идёт "период получения"), если у меня нет КДВ? Универсалка есть, с неё и открывался, но хочется именно обналичку, а 1% отдавать не хочется. Период получения заканчивается завтра, за это время оформить КДВ не представляется возможным. Причём этот период аж 5 дней, а не 3, видимо предусмотрели продление на выходных, а вот что следующий не выходной день может оказаться не рабочим - прозевали. Перекинуть куда-нибудь по p2p нельзя - валюта. Может, есть какой-нибудь способ расторжения без карты, а с получением в кассе по открытию оной?
M-Audio написав:Необычный вопрос по депозиту. Как расторгнуть депозит (сейчас идёт "период получения"), если у меня нет КДВ? Универсалка есть, с неё и открывался, но хочется именно обналичку, а 1% отдавать не хочется. Период получения заканчивается завтра, за это время оформить КДВ не представляется возможным. Причём этот период аж 5 дней, а не 3, видимо предусмотрели продление на выходных, а вот что следующий не выходной день может оказаться не рабочим - прозевали. Перекинуть куда-нибудь по p2p нельзя - валюта. Может, есть какой-нибудь способ расторжения без карты, а с получением в кассе по открытию оной?
Вариант на уни + депозит на 1 мес. Срок будет сделать карту.
Абанка сделала свой коллцентр. С приматовского никто туда не пошел: одни к фронтмену Мони ушли, другие остались. Набрали новых,иногда и стерильных. Так что к горячке проявляем внимание, бдительность, а иногда и милосердие (если уж совсем накосячат.))
Здравствуйте. Коллеги, подскажите, пож. Перечисление безнала на универсальную А-банк по реквизитам из другого банка. Комиссии за вход по прежнему нет? Собираюсь пополнить деп. через универсалку без хождений с наличкой.