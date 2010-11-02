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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 846847848849

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 135
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
14
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
47
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 20:25

IMPRINTER это все дело рук отделения. Это их дела .
Пытался выяснить через чат в А-24 - о на массу.
Человек минут 10 рылся в закромах, так и не нашел где "та мая заветная" акция.
Говорит - вижу только акцию по мобилках и все.
-------------------------------------------------
Позвонил на горячку - попросил тел номер своего персонального менеджера.
Девонька все пересказала слово в слово эту быль: ......5%..... 30 дней...... 300 грн ..... покупки . и ЗАВЕРИЛА - ВСЕ Я ПОЛУЧУ, но не сейчас , а потом.
Договорились, "потом" будет аж 01-02-2018 тогда и посмотрит.
Хитро придумано - все что купил в грейс, то сам и погасишь. Потом уже, если ты хороший мальчик -- получишь кешбек. :mrgreen:
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 20:30

Goodman

в общем 6 к потратить надо
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 20:44

Re: А-Банк

  Goodman написав:хитро там придумано , выплата аж..... через пару месяцев.
так уверовал перс. менеджер .
вы не волнуйтесь - выплатят все

у них даже по официальной акции, которая для всех была, где обещали три червонца на мобилу за расчёт их кредиткой на сумму больше 200 грн. условия тоже мутные, не знаю
получил ли кто, мне не звонили и ничего не зачислили ещё...
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 23:31

Re: А-Банк

сегодня менял абанковскую и прихватовскую карты ибо их сроки заканчивались, спецом на мастер кард. Хоть какие-то плюшки. За регистрацию карты на мастер кард Б1льше до 15 января дает за карту по 20 грн на моб номер какой укажете. https://bilshe.mastercard.ua/ua/catalog ... _na_20_grn
"Че ты замолчал, а? Че ты молчишь, говори давай. Вопросы есть у тебя еще?"
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 23:35

  alex lem написав:сегодня менял абанковскую и прихватовскую карты ибо их сроки заканчивались, спецом на мастер кард. Хоть какие-то плюшки. За регистрацию карты на мастер кард Б1льше до 15 января дает за карту по 20 грн на моб номер какой укажете. https://bilshe.mastercard.ua/ua/catalog ... _na_20_grn


на который небыло до этого пополнений )
второй раз на него же уже не дает
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 23:55

  IMPRINTER написав:на который небыло до этого пополнений )
второй раз на него же уже не дает

Вам как мед так и еще и ложку. Надо запас симкарт иметь.
"Че ты замолчал, а? Че ты молчишь, говори давай. Вопросы есть у тебя еще?"
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 23:59

кто не успел, тот опоздал... в декабре давало делать пополнение на один номер более 1 раза
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
velvet
 
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З нами з: 06.03.09
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