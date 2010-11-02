Додано: Сер 10 січ, 2018 20:25

это все дело рук отделения. Это их дела .Пытался выяснить через чат в А-24 - о на массу.Человек минут 10 рылся в закромах, так и не нашел где "та мая заветная" акция.Говорит - вижу только акцию по мобилках и все.-------------------------------------------------Позвонил на горячку - попросил тел номер своего персонального менеджера.Девонька все пересказала слово в слово эту быль: ......5%..... 30 дней...... 300 грн ..... покупки . и ЗАВЕРИЛА - ВСЕ Я ПОЛУЧУ, но не сейчас , а потом.Договорились, "потом" будет аж 01-02-2018 тогда и посмотрит.Хитро придумано - все что купил в грейс, то сам и погасишь. Потом уже, если ты хороший мальчик -- получишь кешбек.