IMPRINTER это все дело рук отделения. Это их дела .
Пытался выяснить через чат в А-24 - о на массу.
Человек минут 10 рылся в закромах, так и не нашел где "та мая заветная" акция.
Говорит - вижу только акцию по мобилках и все.
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Позвонил на горячку - попросил тел номер своего персонального менеджера.
Девонька все пересказала слово в слово эту быль: ......5%..... 30 дней...... 300 грн ..... покупки . и ЗАВЕРИЛА - ВСЕ Я ПОЛУЧУ, но не сейчас , а потом.
Договорились, "потом" будет аж 01-02-2018 тогда и посмотрит.
Хитро придумано - все что купил в грейс, то сам и погасишь. Потом уже, если ты хороший мальчик -- получишь кешбек.