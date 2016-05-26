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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 11 січ, 2018 14:11
Востаннє редагувалось хуторянка
в Чет 11 січ, 2018 14:16, всього редагувалось 1 раз.
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
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хуторянка
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Додано: Чет 11 січ, 2018 14:14
А в каких еще банках открыты счета?
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Додано: Чет 11 січ, 2018 14:14
inna81 написав:
Хто підкаже як найдешевше закинути безготівковими платежами кошти на карту з мінімальною комісією
Вопрос из цикла какой картой выгоднее рассчитаться красной или голубой?
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Додано: Чет 11 січ, 2018 14:43
inna81 написав:
як найдешевше закинути безготівковими платежами кошти на карту
Просто закинуть безналичным платежом средства на карту. Не ?
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Додано: Чет 11 січ, 2018 14:45
inna81 написав:
Хто підкаже як найдешевше закинути безготівковими платежами кошти на карту з мінімальною комісією
СЕП звісно
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