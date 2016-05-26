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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 847848849850

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 135
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
14
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
47
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 14:11

:?:
Востаннє редагувалось хуторянка в Чет 11 січ, 2018 14:16, всього редагувалось 1 раз.
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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А в каких еще банках открыты счета?
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 14:14

  inna81 написав:Хто підкаже як найдешевше закинути безготівковими платежами кошти на карту з мінімальною комісією


Вопрос из цикла какой картой выгоднее рассчитаться красной или голубой?
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 14:43

  inna81 написав:як найдешевше закинути безготівковими платежами кошти на карту

Просто закинуть безналичным платежом средства на карту. Не ?
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 14:45

Re: А-Банк

  inna81 написав:Хто підкаже як найдешевше закинути безготівковими платежами кошти на карту з мінімальною комісією


СЕП звісно
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