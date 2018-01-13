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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 13 січ, 2018 19:52
Кредитный лимит
Какие факторы влияют на повышение кред.лимита?
Додано: Суб 13 січ, 2018 20:02
Додано: Суб 13 січ, 2018 21:13
Re: А-Банк
Почему мне на телефон приходят какие-то пароли на вход в А-БАНК24?
У меня нет никаких отношений с этим банком и не было.
Как технически такая история может происходить?
Додано: Суб 13 січ, 2018 22:39
в чате сказали, что будет снижена процентная ставка по депозиту "Стандарт Срочный, 6,12 мес" с 15.01.18
Сейчас - 15,9%
Будет - 15,25%
сегодня - завтра, до 19-00, можно открыться по текущим ставкам.
Редактор форума: Этот комментарий попал в подборку самого интересного на форуме 13.01.2018.
Додано: Нед 14 січ, 2018 17:27
Re: А-Банк
Даешь безкомиссионный перевод гривны КДВ-КДВ в пределах банка!!!
Додано: Нед 14 січ, 2018 17:30
Re: А-Банк
Не даёшь.
Пополнение КДВ всегда будет с комисом.
Таковы правила этой игры
Додано: Нед 14 січ, 2018 18:24
несколько причин,одна из них точно.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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