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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 848849850851

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 135
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
14
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
47
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 19:52

Кредитный лимит

Какие факторы влияют на повышение кред.лимита?
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 20:02

  anikola13 написав:Какие факторы влияют на повышение кред.лимита?
Наличие депозита раза в 3-4 большего :mrgreen:
Дядя Дима
 
Повідомлень: 173
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 21:13

Re: А-Банк

Почему мне на телефон приходят какие-то пароли на вход в А-БАНК24?
У меня нет никаких отношений с этим банком и не было.
Как технически такая история может происходить?
Bayern
 
Повідомлень: 261
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 22:39

в чате сказали, что будет снижена процентная ставка по депозиту "Стандарт Срочный, 6,12 мес" с 15.01.18
Сейчас - 15,9%
Будет - 15,25%
сегодня - завтра, до 19-00, можно открыться по текущим ставкам.

Редактор форума: Этот комментарий попал в подборку самого интересного на форуме 13.01.2018.
novichok
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 17:27

Re: А-Банк

Даешь безкомиссионный перевод гривны КДВ-КДВ в пределах банка!!!
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 17:30

Re: А-Банк

Не даёшь.
Пополнение КДВ всегда будет с комисом.
Таковы правила этой игры
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 18:24

  Bayern написав:Почему мне на телефон приходят какие-то пароли на вход в А-БАНК24?
У меня нет никаких отношений с этим банком и не было.
Как технически такая история может происходить?

несколько причин,одна из них точно.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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