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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 850851852853

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 136
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
14
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
47
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 136
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 14:52

Re: А-Банк

Що, знову рівняння на приват?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 16:27

  LuckyG написав:
  bosson513 написав:WachtAmRhein здесь тоже было для своих нужд , загонялись на нее гривны и в А24 открывались и пополнялись столбы.
Толчком послужил тел звонок с отделения - вам одобрена голд , приходите и получите.
Вот в процессе получения и всплыла тема 5% и кешбека.
ВСЕ В РУКАХ ДЕВОЧКИ ИЗ ОТДЕЛЕНИЯ.
Пригласила, поменяла, выдала, кредитный лимит налила, кешбек организовала и довела все до ума. Все к девочкам.

Главное чтобы это не были индивидуальные условия.

почему это еще? хоть супер пупер индивидульные
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 18:19

Re: А-Банк

  LuckyG написав:Главное чтобы это не были индивидуальные условия.


Это кешбек , журавль в небе.
Фонд гарантирует только Д Е П О
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 19:27

  Goodman написав:
  LuckyG написав:Главное чтобы это не были индивидуальные условия.


Это кешбек , журавль в небе.
Фонд гарантирует только Д Е П О

И деньги на картах фонд гарантирует,возможно вы не знали. Если к картам будут индивидуальные условия опроцентования-я бы на себе это проверять не хотел.
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 19:59

Re: А-Банк

  LuckyG написав:При таких рисках только $,никаких гривнедепо.


матарссс чи вал-депошка?
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 01:01

  LuckyG написав:И деньги на картах фонд гарантирует,возможно вы не знали. Если к картам будут индивидуальные условия опроцентования-я бы на себе это проверять не хотел.


Уже не первый раз вы пукаете в пудру по вопросу гарантирования фондом кредитных карт.

Из собственного опыта в дельте из-за возврата покупки я остался должен 30 грн. кешбека.

А в Михалыче так вообще меценаты все проплатили, и козаки святкують з шампанским и панянками.
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 01:07

  bosson513 написав:WachtAmRhein здесь тоже было для своих нужд , загонялись на нее гривны и в А24 открывались и пополнялись столбы.
Толчком послужил тел звонок с отделения - вам одобрена голд , приходите и получите.
Вот в процессе получения и всплыла тема 5% и кешбека.
ВСЕ В РУКАХ ДЕВОЧКИ ИЗ ОТДЕЛЕНИЯ.
Пригласила, поменяла, выдала, кредитный лимит налила, кешбек организовала и довела все до ума. Все к девочкам.


У меня дело в том что кредитка есть, была на 42000, сейчас снизил до 10. И использую её типа как вы описали.

Вопрос состоит в том, что эта кредитка не является спящей, хоть кредитный лимит на ней и не используется.

Вот я и размышляю, что мне нужно открыть кредитку нулевку, перевести обороты туда, а эту с лимитом положить на полочку и ждать своего часа.
WachtAmRhein
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