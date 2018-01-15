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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 15 січ, 2018 14:52
Що, знову рівняння на приват?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Пон 15 січ, 2018 16:27
LuckyG написав: bosson513 написав:WachtAmRhein
здесь тоже было для своих нужд , загонялись на нее гривны и в А24 открывались и пополнялись столбы.
Толчком послужил тел звонок с отделения - вам одобрена голд , приходите и получите.
Вот в процессе получения и всплыла тема 5% и кешбека.
ВСЕ В РУКАХ ДЕВОЧКИ ИЗ ОТДЕЛЕНИЯ.
Пригласила, поменяла, выдала, кредитный лимит налила, кешбек организовала и довела все до ума. Все к девочкам.
Главное чтобы это не были индивидуальные условия.
почему это еще? хоть супер пупер индивидульные
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Додано: Пон 15 січ, 2018 18:19
LuckyG написав:
Главное чтобы это не были индивидуальные условия.
Это кешбек , журавль в небе.
Фонд гарантирует только Д Е П О
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Goodman
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Додано: Пон 15 січ, 2018 19:27
Goodman написав: LuckyG написав:
Главное чтобы это не были индивидуальные условия.
Это кешбек , журавль в небе.
Фонд гарантирует только Д Е П О
И деньги на картах фонд гарантирует,возможно вы не знали. Если к картам будут индивидуальные условия опроцентования-я бы на себе это проверять не хотел.
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LuckyG
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Додано: Пон 15 січ, 2018 19:59
LuckyG написав:
При таких рисках только $,никаких гривнедепо.
матарссс чи вал-депошка?
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Додано: Вів 16 січ, 2018 01:01
LuckyG написав:
И деньги на картах фонд гарантирует,возможно вы не знали. Если к картам будут индивидуальные условия опроцентования-я бы на себе это проверять не хотел.
Уже не первый раз вы пукаете в пудру по вопросу гарантирования фондом кредитных карт.
Из собственного опыта в дельте из-за возврата покупки я остался должен 30 грн. кешбека.
А в Михалыче так вообще меценаты все проплатили, и козаки святкують з шампанским и панянками.
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Додано: Вів 16 січ, 2018 01:07
bosson513 написав:WachtAmRhein
здесь тоже было для своих нужд , загонялись на нее гривны и в А24 открывались и пополнялись столбы.
Толчком послужил тел звонок с отделения - вам одобрена голд , приходите и получите.
Вот в процессе получения и всплыла тема 5% и кешбека.
ВСЕ В РУКАХ ДЕВОЧКИ ИЗ ОТДЕЛЕНИЯ.
Пригласила, поменяла, выдала, кредитный лимит налила, кешбек организовала и довела все до ума. Все к девочкам.
У меня дело в том что кредитка есть, была на 42000, сейчас снизил до 10. И использую её типа как вы описали.
Вопрос состоит в том, что эта кредитка не является спящей, хоть кредитный лимит на ней и не используется.
Вот я и размышляю, что мне нужно открыть кредитку нулевку, перевести обороты туда, а эту с лимитом положить на полочку и ждать своего часа.
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WachtAmRhein
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