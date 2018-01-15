bosson513 написав:WachtAmRhein здесь тоже было для своих нужд , загонялись на нее гривны и в А24 открывались и пополнялись столбы. Толчком послужил тел звонок с отделения - вам одобрена голд , приходите и получите. Вот в процессе получения и всплыла тема 5% и кешбека. ВСЕ В РУКАХ ДЕВОЧКИ ИЗ ОТДЕЛЕНИЯ. Пригласила, поменяла, выдала, кредитный лимит налила, кешбек организовала и довела все до ума. Все к девочкам.
bosson513 написав:WachtAmRhein здесь тоже было для своих нужд , загонялись на нее гривны и в А24 открывались и пополнялись столбы. Толчком послужил тел звонок с отделения - вам одобрена голд , приходите и получите. Вот в процессе получения и всплыла тема 5% и кешбека. ВСЕ В РУКАХ ДЕВОЧКИ ИЗ ОТДЕЛЕНИЯ. Пригласила, поменяла, выдала, кредитный лимит налила, кешбек организовала и довела все до ума. Все к девочкам.
У меня дело в том что кредитка есть, была на 42000, сейчас снизил до 10. И использую её типа как вы описали.
Вопрос состоит в том, что эта кредитка не является спящей, хоть кредитный лимит на ней и не используется.
Вот я и размышляю, что мне нужно открыть кредитку нулевку, перевести обороты туда, а эту с лимитом положить на полочку и ждать своего часа.
Ну звичайно, для того щоб видавати кредит під "Від 176,88%" https://a-bank.com.ua/cash-credit можна приймати депозит максимум під 15 % брудними. А якщо би надавали під 100 %, то ставка була би, напевно, від'ємною.
LuckyG написав:И деньги на картах фонд гарантирует,возможно вы не знали. Если к картам будут индивидуальные условия опроцентования-я бы на себе это проверять не хотел.
Уже не первый раз вы пукаете в пудру по вопросу гарантирования фондом кредитных карт.
Из собственного опыта в дельте из-за возврата покупки я остался должен 30 грн. кешбека.
А в Михалыче так вообще меценаты все проплатили, и козаки святкують з шампанским и панянками.
Во-первых,закусите-это первый раз,когда я коснулся карт,а тем более кредитных-которые мне не интересны ни в каком виде. Во-вторых ваши проблемы в Михайловском точно никак не связаны с обсуждаемыми картами А-банка.