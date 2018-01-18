Elensk написав:В А-банке еще есть ограничение на пополнение депо не выше первоначальной суммы? Или уже сняли и можно закинуть сколько хочешь?
* Максимальна сума поповнень: - Вклади «Стандарт», «Стандарт строковий»: в гривні - сума поповнення протягом календарного місяця без обмежень. - Вклади «Стандарт», «Стандарт строковий»: в іноземній валюті - сумма поповнення протягом календарного місяця не повинна перевищувати початкову суму та становити не більше 3 000 доларів, 3 000 євро. - Послуга «Скарбничка»: 50 000 гривень протягом календарного місяця. - Послуга «Стандарт безподатковий» та «А-вклад»: без обмежень.
СТАТУС: В активном поиске... надежного и стабильного банка.
cds77 написав:А-банк или "звезду" словил, или в банке все очень и очень плохо. Ставки по депо один в один с Приватом, но Приват гос и в него вольют бабла столько сколько надо будет, а в это недоразумение кто будет вливать.
Добрый день! В банке все хорошо, банк работает стабильно. Как говорили ранее, что повышение или понижение процентных ставок по депозитам зависит от экономической ситуации в стране и на межбанковском рынке Украины.
Максимальная сумма пополнения: - вклады «Стандарт», «Стандарт Срочный»: в гривне - сумма пополнения в течение календарного месяца без ограничений; - вклады «Стандарт», «Стандарт Срочный»: в иностранной валюте - сумма пополнения в течение календарного месяца не должна превышать начальную сумму и составлять не больше 3000 долларов 3000 евро; - услуга «Копилка»: 50000 гривен в течение календарного месяца; - услуга «Стандарт безналоговый» и «А-вклад» без ограничений.
Alexander_s написав:На год! И 15% на 6 месяцев. Это уже не смешно... За месяц третий раз снижают.
Уважаемый клиент! Да, действительно, процентные ставки по депозитам поменялись в этом месяце 3 раза. При этом среди крупных и надёжных банков ставка остается одна из высоких.
Веселята
кого устроило 15-17% до лета , значит ок если летом будет ниже 27,5 за у.е. , то вердикт в пользу у.е. и никакой срочной депогривны,как минимум до зимы,а там снова можно будет спустить доллар в гривну и на полгода в срок