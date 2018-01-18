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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 859860861862>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 136
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
14
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
47
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 136
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 16:46

  flyman написав:
  Дядя Дима написав:flyman В ТАЗ

лот оф тханск
Собственно незачто , получается всё таки по акции минфина в Универсал нужно.
Востаннє редагувалось Дядя Дима в П'ят 19 січ, 2018 16:52, всього редагувалось 3 разів.
Дядя Дима
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 16:47

  Goodman написав:
  Вкладчик1234 написав:Спасибо за совет.


Кстати о птичках. Кто молодец? А-банк молодец.
реально за 2017 открыл 17 новых отделений.
реально есть замена "приватному колосу на глиняных ногах"
все реально.

А На карте отделний они не показані, какие адреса новіх отделений в киеве, кроме Малиновского?
demichh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 17:15

Re: А-Банк

В А-банке еще есть ограничение на пополнение депо не выше первоначальной суммы? Или уже сняли и можно закинуть сколько хочешь?
Elensk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 17:23

  Elensk написав:В А-банке еще есть ограничение на пополнение депо не выше первоначальной суммы? Или уже сняли и можно закинуть сколько хочешь?

* Максимальна сума поповнень:
- Вклади «Стандарт», «Стандарт строковий»: в гривні - сума поповнення протягом календарного місяця без обмежень.
- Вклади «Стандарт», «Стандарт строковий»: в іноземній валюті - сумма поповнення протягом календарного місяця не повинна перевищувати початкову суму та становити не більше 3 000 доларів, 3 000 євро.
- Послуга «Скарбничка»: 50 000 гривень протягом календарного місяця.
- Послуга «Стандарт безподатковий» та «А-вклад»: без обмежень.
СТАТУС: В активном поиске... надежного и стабильного банка.
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 18:38

  cds77 написав:А-банк или "звезду" словил, или в банке все очень и очень плохо.
Ставки по депо один в один с Приватом, но Приват гос и в него вольют бабла столько сколько надо будет, а в это недоразумение кто будет вливать.



Добрый день! В банке все хорошо, банк работает стабильно. Как говорили ранее, что повышение или понижение процентных ставок по депозитам зависит от экономической ситуации в стране и на межбанковском рынке Украины.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 18:40

  Alexander_s написав:На год!
И 15% на 6 месяцев.
Это уже не смешно...
За месяц третий раз снижают.



Уважаемый клиент! Да, действительно, процентные ставки по депозитам поменялись в этом месяце 3 раза. При этом среди крупных и надёжных банков ставка остается одна из высоких.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 18:49

  Elensk написав:В А-банке еще есть ограничение на пополнение депо не выше первоначальной суммы? Или уже сняли и можно закинуть сколько хочешь?


Добрый вечер, Вы можете смотреть актуальную информацию на нашем сайте https://a-bank.com.ua/deposits

Максимальная сумма пополнения:
- вклады «Стандарт», «Стандарт Срочный»: в гривне - сумма пополнения в течение календарного месяца без ограничений;
- вклады «Стандарт», «Стандарт Срочный»: в иностранной валюте - сумма пополнения в течение календарного месяца не должна превышать начальную сумму и составлять не больше 3000 долларов 3000 евро;
- услуга «Копилка»: 50000 гривен в течение календарного месяца;
- услуга «Стандарт безналоговый» и «А-вклад» без ограничений.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 18:51

  abank-client написав:
  Alexander_s написав:На год!
И 15% на 6 месяцев.
Это уже не смешно...
За месяц третий раз снижают.



Уважаемый клиент! Да, действительно, процентные ставки по депозитам поменялись в этом месяце 3 раза. При этом среди крупных и надёжных банков ставка остается одна из высоких.

Веселята
wolt450
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 19:01

  abank-client написав:При этом среди крупных и надёжных банков

Сам себя не похвалишь — никто не похвалит. (народная мудрость)
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
cds77
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 19:11

  wolt450 написав:
  abank-client написав:
  Alexander_s написав:На год!
И 15% на 6 месяцев.
Это уже не смешно...
За месяц третий раз снижают.



Уважаемый клиент! Да, действительно, процентные ставки по депозитам поменялись в этом месяце 3 раза. При этом среди крупных и надёжных банков ставка остается одна из высоких.

Веселята


кого устроило 15-17% до лета , значит ок
если летом будет ниже 27,5 за у.е. , то вердикт в пользу у.е. и никакой срочной депогривны,как минимум до зимы,а там снова можно будет спустить доллар в гривну и на полгода в срок 8)
никому не верю
sens
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