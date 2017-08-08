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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 859860861862

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 136
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
14
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
47
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 136
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 19:11

  wolt450 написав:
  abank-client написав:
  Alexander_s написав:На год!
И 15% на 6 месяцев.
Это уже не смешно...
За месяц третий раз снижают.



Уважаемый клиент! Да, действительно, процентные ставки по депозитам поменялись в этом месяце 3 раза. При этом среди крупных и надёжных банков ставка остается одна из высоких.

Веселята


кого устроило 15-17% до лета , значит ок
если летом будет ниже 27,5 за у.е. , то вердикт в пользу у.е. и никакой срочной депогривны,как минимум до зимы,а там снова можно будет спустить доллар в гривну и на полгода в срок 8)
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 19:35

  abank-client написав:При этом среди крупных и надёжных банков ставка остается одна из высоких.

Чушь! Сами оформляйте свои вклады под 13% - скатились до уровня примата. Разочарован вами, очень :(

  abank-client написав:Как говорили ранее, что повышение или понижение процентных ставок по депозитам зависит от экономической ситуации в стране и на межбанковском рынке Украины.

Да-да, расскажите про классную экономическую ситуацию в стране, инфляцию, отличный курс валют и прочие сказки. А мы послушаем и сделаем выводы...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 20:51

Re: А-Банк

  Vorlon написав:Чушь!


Чушь последние три страницы в адрес банка.
столбитесь вовремя и будет вам счастье.
последний вагон с 17,5 ушел 08-08-2017
последний вагон с 16,0 ушел 19-12-2017
самый последний с 15,9 ушел 14-01-2018

никто даром не обладал , отход вагонов был в расписании.

одна проблема - жлобская планка в 200к по фонду .
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 21:08

  Goodman написав:столбитесь вовремя и будет вам счастье.

Для хитросделанных как вы абанка в любой момент может включить или пополнение в рамках первоначальной суммы, или вообще запрет на пополнение и будете иметь кучу ненужных столбиков. Плавали, знаем.
"Че ты замолчал, а? Че ты молчишь, говори давай. Вопросы есть у тебя еще?"
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 02:16

  abank-client написав:
  cds77 написав:А-банк или "звезду" словил, или в банке все очень и очень плохо.
Ставки по депо один в один с Приватом, но Приват гос и в него вольют бабла столько сколько надо будет, а в это недоразумение кто будет вливать.



Добрый день! В банке все хорошо, банк работает стабильно. Как говорили ранее, что повышение или понижение процентных ставок по депозитам зависит от экономической ситуации в стране и на межбанковском рынке Украины.

..ну судя по ставкам на депозиты - у нас все в шоколаде )...и как следствие -когда ждать снижение ваших заоблачных ставок по кредитам ?) :wink:
-VICTOR-
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