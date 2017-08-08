wolt450 написав:
Веселята
кого устроило 15-17% до лета , значит ок
если летом будет ниже 27,5 за у.е. , то вердикт в пользу у.е. и никакой срочной депогривны,как минимум до зимы,а там снова можно будет спустить доллар в гривну и на полгода в срок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 січ, 2018 19:11
кого устроило 15-17% до лета , значит ок
если летом будет ниже 27,5 за у.е. , то вердикт в пользу у.е. и никакой срочной депогривны,как минимум до зимы,а там снова можно будет спустить доллар в гривну и на полгода в срок
никому не верю
Додано: П'ят 19 січ, 2018 19:35
Чушь! Сами оформляйте свои вклады под 13% - скатились до уровня примата. Разочарован вами, очень
Да-да, расскажите про классную экономическую ситуацию в стране, инфляцию, отличный курс валют и прочие сказки. А мы послушаем и сделаем выводы...
Додано: П'ят 19 січ, 2018 20:51
Re: А-Банк
Чушь последние три страницы в адрес банка.
столбитесь вовремя и будет вам счастье.
последний вагон с 17,5 ушел 08-08-2017
последний вагон с 16,0 ушел 19-12-2017
самый последний с 15,9 ушел 14-01-2018
никто даром не обладал , отход вагонов был в расписании.
одна проблема - жлобская планка в 200к по фонду .
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: П'ят 19 січ, 2018 21:08
Для хитросделанных как вы абанка в любой момент может включить или пополнение в рамках первоначальной суммы, или вообще запрет на пополнение и будете иметь кучу ненужных столбиков. Плавали, знаем.
"Че ты замолчал, а? Че ты молчишь, говори давай. Вопросы есть у тебя еще?"
Додано: Суб 20 січ, 2018 02:16
..ну судя по ставкам на депозиты - у нас все в шоколаде )...и как следствие -когда ждать снижение ваших заоблачных ставок по кредитам ?)
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