Через терминал можно пополнить непосредственно а-универсалку, а с неё - депо.
UPD:Или с ощада на а-банк-уни, вроде через сеп за 3 грн?
Или так. Но оно ведь дойдет только в понедельник.
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Додано: Суб 20 січ, 2018 15:08
Додано: Суб 20 січ, 2018 15:26
Re: А-Банк
При поступлении/снятии средств на УниГолд не приходят ни смски ни пуши на Вайбер (более 100 грн). На кдв все ок. Где настроить не нашел. Ув. представитель - это нормально?
Додано: Суб 20 січ, 2018 16:15
Re: А-Банк
Если проценты должны быть в суб. или воскр., то могут быть в понедельник. Поддержка не помогла, сами упали.
Додано: Суб 20 січ, 2018 16:52
Re: А-Банк
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Суб 20 січ, 2018 19:10
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