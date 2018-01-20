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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 860861862863

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 136
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
14
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
47
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 136
Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 15:08

  Alex2007 написав:А то нужно пополнить депо, отделения закрыты, депо через терминал не пополнишь вроде

Через терминал можно пополнить непосредственно а-универсалку, а с неё - депо.
UPD:Или с ощада на а-банк-уни, вроде через сеп за 3 грн?

Или так. Но оно ведь дойдет только в понедельник.
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 15:26

Re: А-Банк

При поступлении/снятии средств на УниГолд не приходят ни смски ни пуши на Вайбер (более 100 грн). На кдв все ок. Где настроить не нашел. Ув. представитель - это нормально?
arkavs
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 16:15

Re: А-Банк

логан1919 написав:Если вклад открыт 19 числа, то проценты на карту должны упасть обязательно 20го? Почему поддержка в чате говорит про 1-2 дня?!
Если проценты должны быть в суб. или воскр., то могут быть в понедельник. Поддержка не помогла, сами упали.
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 16:52

Re: А-Банк

  Alex2007 написав:Или с ощада на а-банк-уни, вроде через сеп за 3 грн?


За 0 грн.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 19:10

  arkavs написав:При поступлении/снятии средств на УниГолд не приходят ни смски ни пуши на Вайбер (более 100 грн). На кдв все ок. Где настроить не нашел. Ув. представитель - это нормально?
Видимо нормально. Я уже не помню когда мне приходили смсы :lol:
Дядя Дима
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 21:32

  Інкогніто написав:
логан1919 написав:Если вклад открыт 19 числа, то проценты на карту должны упасть обязательно 20го? Почему поддержка в чате говорит про 1-2 дня?!
Если проценты должны быть в суб. или воскр., то могут быть в понедельник. Поддержка не помогла, сами упали.

%% приходят на кдв и в субботу, и в воскресенье.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 03:52

guntherhouse777 ..а тело ?...(на выходных )...давно не получал тут - может что изменилось ...) падает как и проценты -не взирая на выходной день , как и в Привате ?
-VICTOR-
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