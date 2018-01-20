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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 20 січ, 2018 15:08
Alex2007 написав:
А то нужно пополнить депо, отделения закрыты, депо через терминал не пополнишь вроде
Через терминал можно пополнить непосредственно а-универсалку, а с неё - депо.
UPD:Или с ощада на а-банк-уни, вроде через сеп за 3 грн?
Или так. Но оно ведь дойдет только в понедельник.
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Додано: Суб 20 січ, 2018 15:26
При поступлении/снятии средств на УниГолд не приходят ни смски ни пуши на Вайбер (более 100 грн). На кдв все ок. Где настроить не нашел. Ув. представитель - это нормально?
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arkavs
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Додано: Суб 20 січ, 2018 16:15
логан1919 написав:Если вклад открыт 19 числа, то проценты на карту должны упасть обязательно 20го? Почему поддержка в чате говорит про 1-2 дня?!
Если проценты должны быть в суб. или воскр., то могут быть в понедельник. Поддержка не помогла, сами упали.
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Інкогніто
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Додано: Суб 20 січ, 2018 16:52
Alex2007 написав:
Или с ощада на а-банк-уни, вроде через сеп за 3 грн?
За 0
грн.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: Суб 20 січ, 2018 19:10
arkavs написав:
При поступлении/снятии средств на УниГолд не приходят ни смски ни пуши на Вайбер (более 100 грн). На кдв все ок. Где настроить не нашел. Ув. представитель - это нормально?
Видимо нормально. Я уже не помню когда мне приходили смсы
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Дядя Дима
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Додано: Суб 20 січ, 2018 21:32
Інкогніто написав:
логан1919 написав:Если вклад открыт 19 числа, то проценты на карту должны упасть обязательно 20го? Почему поддержка в чате говорит про 1-2 дня?!
Если проценты должны быть в суб. или воскр., то могут быть в понедельник. Поддержка не помогла, сами упали.
%% приходят на кдв и в субботу, и в воскресенье.
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guntherhouse777
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Додано: Нед 21 січ, 2018 03:52
guntherhouse777 ..а тело ?...(на выходных )...давно не получал тут - может что изменилось ...) падает как и проценты -не взирая на выходной день , как и в Привате ?
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-VICTOR-
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