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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 861862863864

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 136
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
14
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
47
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 136
Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 17:53

  abank-client написав:При этом среди крупных и надёжных банков у нас самая высокая процентная ставка 15,25%


это с каких пор, ваш банк стал крупным и надежным? )
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 19:28

  Квесторе_поверніться написав:Условия кредита:
Сумма оформления: до 100 000 грн
Срок оформления: 6 - 36 месяца(-ев)
Зачисление на карту в течение 20 минут
Без документов
Без справки о доходах
Реальная процентная ставка от 176,8

Що скажеш, куме? Бариги, правда? :wink: Ставки то по депозитам жалюгідні, все собі забирають. Ділитися не хочуть, христопродавці! :twisted:
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 19:54

  Козак-характерник написав:
  Квесторе_поверніться написав:Условия кредита:
Сумма оформления: до 100 000 грн
Срок оформления: 6 - 36 месяца(-ев)
Зачисление на карту в течение 20 минут
Без документов
Без справки о доходах
Реальная процентная ставка от 176,8

Що скажеш, куме? Бариги, правда? :wink: Ставки то по депозитам жалюгідні, все собі забирають. Ділитися не хочуть, христопродавці! :twisted:



Особенно умиляет предлог ОТ, т.е. 176,8% минимальная ставочка, а фактически будет больше?
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 06:46

Re: А-Банк

  IMPRINTER написав:это с каких пор, ваш банк стал крупным и надежным? )


С тех самых пор, когда многих "порубали" , а Приват национализировали.
Ведь не упал А-банк. Ничего мелкого и мелочного не видно.

  Козак-характерник написав:Що скажеш, куме?


Братишка, выбор за тобой. Если "здесь" дорого -> валютчики есть.
Накупи золота , нормального и увесистого. Заложи у валютчиков по 600 грн за грамм и возьми под 7% в месяц и...... не имей никаких дел с такою ганьбою як БС Украины.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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  #<1 ... 861862863864
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