это с каких пор, ваш банк стал крупным и надежным? )
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 21 січ, 2018 17:53
это с каких пор, ваш банк стал крупным и надежным? )
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Додано: Нед 21 січ, 2018 19:28
Що скажеш, куме? Бариги, правда? Ставки то по депозитам жалюгідні, все собі забирають. Ділитися не хочуть, христопродавці!
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Додано: Нед 21 січ, 2018 19:54
Особенно умиляет предлог ОТ, т.е. 176,8% минимальная ставочка, а фактически будет больше?
Додано: Пон 22 січ, 2018 06:46
Re: А-Банк
С тех самых пор, когда многих "порубали" , а Приват национализировали.
Ведь не упал А-банк. Ничего мелкого и мелочного не видно.
Братишка, выбор за тобой. Если "здесь" дорого -> валютчики есть.
Накупи золота , нормального и увесистого. Заложи у валютчиков по 600 грн за грамм и возьми под 7% в месяц и...... не имей никаких дел с такою ганьбою як БС Украины.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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