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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 863864865866>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 137
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
14
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
48
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 14:31

  -VICTOR- написав:guntherhouse777 ..а тело ?...(на выходных )...давно не получал тут - может что изменилось ...) падает как и проценты -не взирая на выходной день , как и в Привате ?


Добрый день. Тело депозита поступает на карту в любой календарный день. Не имеет значения это будний день или выходной (Сб или Вс).
С уважением, команда А-банка!
abank-client
Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 14:40

  kreuz написав:abank-client
Просьба отреагировать на электропочту по поводу акции от МастерКард.


Уважаемый клиент! Обязательно наши сотрудники предоставят Вам ответ, после уточнений и решения данного вопроса.
С уважением, команда А-банка!
abank-client
Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 14:42

Re: А-Банк

  klug написав:чи можна замість мапи використовувати глобус.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
авжежжжжжжжжжжжжжжж
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 15:19

abank-client

abank-client
Какие новые отделния открылись в киеве, почему их на карте не нашел (ул. Малиновского). Где их адреса посмотреть?
demichh
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 15:26

  kreuz написав:abank-client
Просьба отреагировать на электропочту по поводу акции от МастерКард.

Если Вы по поводу 10-30 грн. На телефон, то их уже абанка выплатил в тяпницу.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 15:28

Re: А-Банк

  abank-client написав:"Від 176,88%" - це реальна процентна ставка.


Ставки нереальні, саме тому маємо:
На сьогодні в Україні частка непрацюючих кредитів фізосіб (які прострочені бильше, ніж на 90 днів) становить 59,7%. http://vgolos.com.ua/news/ukraintsi_pro ... 70279.html

"Ми встановили неприємний і дорогий для економіки рекорд: в Україні зафіксована найбільш висока частка непрацюючих кредитів за всю історію світових спостережень", — зазначив на презентації директор департаменту фінансової стабільності НБУ Віталій Ваврищук. https://www.epravda.com.ua/publications ... 19/632300/
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 16:42

  guntherhouse777 написав:
  kreuz написав:abank-client
Просьба отреагировать на электропочту по поводу акции от МастерКард.

Если Вы по поводу 10-30 грн. На телефон, то их уже абанка выплатил в тяпницу.

не нужно говорить за всех, мне тоже не выплатили ещё...
и на письмо, которое просили им выслать со своими данными - ответа тоже нет
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 17:08

Депо по 21 число, тело и проценты по заранее отмененной пролонгации упали на карточку в 11-50 днем, мониторил по А-24. И буквально через несколько минут пришли две смс по зачислению на карту тела депо и прОцентов. По-немногу хоть что-то налаживается в этом ломбарде. Месяцев три назад в подобной ситуации были проблемы и абанка пользовалась пропавшим из списка разорванным депо дней 6 нашару.
"Че ты замолчал, а? Че ты молчишь, говори давай. Вопросы есть у тебя еще?"
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 17:54

  demichh написав:
  Goodman написав:
  Вкладчик1234 написав:Спасибо за совет.


Кстати о птичках. Кто молодец? А-банк молодец.
реально за 2017 открыл 17 новых отделений.
реально есть замена "приватному колосу на глиняных ногах"
все реально.

А На карте отделний они не показані, какие адреса новіх отделений в киеве, кроме Малиновского?


В городе Киев было открыто 3 новых отделения, на карте в г.Киев есть все отделения кроме одного, который находится по адресу: г.Киев, ул. Маршала Малиновского, 4В.
С уважением, команда А-банка!
abank-client
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 18:57

зарегил заявление в а-24 по поводу двойного списания при покупке, прошёл уже почти месяц - никакого ответа! ни по электронке, ни по телефону - одним словом ломбард!!!
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