Додано: Пон 22 січ, 2018 17:08

Депо по 21 число, тело и проценты по заранее отмененной пролонгации упали на карточку в 11-50 днем, мониторил по А-24. И буквально через несколько минут пришли две смс по зачислению на карту тела депо и прОцентов. По-немногу хоть что-то налаживается в этом ломбарде. Месяцев три назад в подобной ситуации были проблемы и абанка пользовалась пропавшим из списка разорванным депо дней 6 нашару.

"Че ты замолчал, а? Че ты молчишь, говори давай. Вопросы есть у тебя еще?"