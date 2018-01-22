Добрый день. Тело депозита поступает на карту в любой календарный день. Не имеет значения это будний день или выходной (Сб или Вс).
С уважением, команда А-банка!
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Додано: Пон 22 січ, 2018 14:31
Добрый день. Тело депозита поступает на карту в любой календарный день. Не имеет значения это будний день или выходной (Сб или Вс).
С уважением, команда А-банка!
Додано: Пон 22 січ, 2018 14:40
Додано: Пон 22 січ, 2018 14:42
Re: А-Банк
авжежжжжжжжжжжжжжжж
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Пон 22 січ, 2018 15:19
abank-client
abank-client
Какие новые отделния открылись в киеве, почему их на карте не нашел (ул. Малиновского). Где их адреса посмотреть?
Додано: Пон 22 січ, 2018 15:26
Додано: Пон 22 січ, 2018 15:28
Re: А-Банк
Ставки нереальні, саме тому маємо:
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Пон 22 січ, 2018 16:42
не нужно говорить за всех, мне тоже не выплатили ещё...
и на письмо, которое просили им выслать со своими данными - ответа тоже нет
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Додано: Пон 22 січ, 2018 17:08
Депо по 21 число, тело и проценты по заранее отмененной пролонгации упали на карточку в 11-50 днем, мониторил по А-24. И буквально через несколько минут пришли две смс по зачислению на карту тела депо и прОцентов. По-немногу хоть что-то налаживается в этом ломбарде. Месяцев три назад в подобной ситуации были проблемы и абанка пользовалась пропавшим из списка разорванным депо дней 6 нашару.
"Че ты замолчал, а? Че ты молчишь, говори давай. Вопросы есть у тебя еще?"
Додано: Пон 22 січ, 2018 17:54
В городе Киев было открыто 3 новых отделения, на карте в г.Киев есть все отделения кроме одного, который находится по адресу: г.Киев, ул. Маршала Малиновского, 4В.
С уважением, команда А-банка!
Додано: Пон 22 січ, 2018 18:57
зарегил заявление в а-24 по поводу двойного списания при покупке, прошёл уже почти месяц - никакого ответа! ни по электронке, ни по телефону - одним словом ломбард!!!
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